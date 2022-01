Eddy e la confusione dei sentimenti sono L'Ultimo Bacio: il video

Mi presento sono Eddy Valenti, in arte Eddy e nasco nella periferia di Gela il sedici Settembre del millenovecentonovantanove da padre carrozziere e mamma insegnante. Oggi vi racconto del mio progetto: "L'ultimo bacio" singolo prodotto da Symon Bayle ed Harley. L'idea di scrivere questo brano nasce dal bisogno di raccontare l'amore tossico che si vive in alcune relazioni: provare sentimenti contrastanti che ti portano a non riuscire più a capire la veridicità dei sentimenti che provi o che pensi di aver provato mettendo in dubbio tutta l'intera relazione. Il video girato da Samuele Bogni e Vic Quezada è in uscita domani alle ore 14 su YouTube,

ringrazio il mio team di lavoro in particolare Elia Costa e Francesco Magistrali, Sara Zamboni con cui condivido le mie giornate ed i miei obiettivi, Andrea del Vescovo il mio discografico e sopratutto The Orchard per aver creduto nel mio progetto.



Nel video racconto di alcuni momenti che ho vissuto: delusioni, gioie e dolori dell'adolescenza. Ci sono io in macchina durante un viaggio in cui tra me e me rivivo alcuni momenti ed emozioni cercando di darmi delle risposte che solo il tempo potrà darmi. Il mio approccio alla musica nasce dal mio bisogno di aiutare me stesso e con me stesso gli altri nel superare le proprie difficoltà e paure. Io credo che le persone siano troppo ossessionate da come appaiono agli altri e che non si focalizzino sul proprio "essere". Quest'ultimo è in realtà il punto che distingue una persona da tutti gli altri rendendola unica e inimitabile. Come dico nel brano:”Ti aspetto qui nel nostro posto”. Mi riferisco al luogo speciale che ogni coppia ha: ogni volta che ti viene in mente la persona amata ti verrà sempre in mente quel posto anche in maniera duratura nel tempo.



L'ultimo bacio come Giuda è quel bacio che solo pochi non hanno vissuto nella propria vita, quel momento in una coppia dove le difficoltà si fanno più grandi di ogni cosa e dove le parole fanno paura perché perdere una certezza in un determinato momento difficile può ripercuotersi su tutta la tua vita. Avete presente quando uscite da una relazione e vi sentite vuoti come se nella vostra vita non ci fosse più nulla? Ecco, quella è la sensazione che ho provato più volte nella mia vita. Dopo questi avvenimenti si smette di amare e si incomincia a cercare solo quelle sensazioni che riescano a colmare il vuoto vissuto nella relazione precedente:"Di incontrare un sorriso che mi faccia piacere la fine". Oltre a questo l'amore è una di quelle sensazioni che cerco di dare a tutte le persone che incontro perché quando non ricevi amore dalla vita, quest'ultima diventa vuota e credetemi vivere una vita

così è la ricetta per non inseguire mai i propri sogni. Io ho sempre provato a combattere per quello che sogno, “L'ultimo bacio” è la mia canzone pensata per poter dire alle persone di ascoltare i sentimenti che provengono dal cuore senza dare spazio ai sentimenti che arrivano dal cervello. Credo che a volte il nostro pensiero ci limiti e non ci renda davvero liberi, perché se ci si fa caso quando sai che devi fare un passo; non guardi il beneficio che quel passo ti può dare metti sempre davanti il pericolo e le paure. Bisogna vivere sbagliare e fallire, vedo sui social tanta finzione e sono sempre stato per la vita vera. Rimanendo nella comfort zone non si ottiene nulla ed io ho sempre cercato di agire nella maniera opposta.