Angelina Mango battezza Formica la sua ninna nanna speciale

E' su tutte le piattaforme di streaming e download Formica [https://epicitaly.lnk.to/formica], il primo singolo della cantautrice Angelina Mango dopo l’ingresso nella famiglia Sony. Formica è una ninnananna disillusa e scura che parla di autodistruzione, di sofferenza e di perdita. La cantautrice ci catapulta nel proprio dolore e nella propria storia senza orpelli, guardando in faccia ogni ricordo, che descrive con minuzia di sentimento. Angelina Mango sa usare bene la voce che, in questo brano, si fa struggente e strozzata espandendosi su una nenia urban composta da una voragine di suoni che si rispondono e intrecciano. Il brano è stato prodotto da Enrico Brun, Logos.Lux, dNoise e Angelina Mango.



“Formica racconta la mia storia perché soltanto raccontandola ho trovato un modo per darle un senso” spiega la cantautrice, “Parla delle mie origini e del mio futuro, parla di me. Apre la strada ad un sound che ho cercato per tanto tempo, perché è la cosa più estrema, più lontana dal mio punto di partenza. Non c’è mai il modo giusto per presentarsi, ma questo di certo non fa troppi giri di parole".



Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, dove ha cominciato molto presto a comporre canzoni e a esibirsi dal vivo con la sua band, di cui fa parte anche il fratello, batterista. Nel 2016 si è trasferita a Milano. Nel 2020 ha pubblicato l’EP “Monolocale”. Nell’estate del 2021 ha aperto il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola”. Nello stesso anno ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music e ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.