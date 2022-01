Accademia Spettacolo Italia è la nuova realtà di formazione per cantanti, interpreti, autori, cantautori e produttori, diretta da quattro professionisti del settore come: Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi, Marco Lecci e Lorenzo Meinardi. Si tratta di una Performance Art Academy. L’Accademia offre un Master di perfezionamento per artisti, produttori e autori, che si articola di anno in anno in dieci incontri operativi di tre giorni ciascuno, organizzati con cadenza mensile da settembre a giugno, principalmente durante il fine settimana. L’Accademia non è una scuola di musica, non offre corsi di solfeggio, di canto o di perfezionamento sugli strumenti, non è quindi in contrapposizione con le scuole di musica, ma le affianca nella crescita artistica degli allievi.



E' stata indetta una giornata di audizioni il prossimo 20 gennaio durante la quale gli artisti verranno valutati oltreché dai quattro promotori anche da Fanya Di Croce, ideatrice e produttrice del tour Promuovi la tua musica. Per l’anno accademico in corso la missione è creare una classe speciale che nel corso dell’anno, raggiungerà il livello di formazione degli altri ragazzi delle prime classi. Durante la giornata di audizioni verrà anche assegnato il Premio Promuovi la tua musica che permetterà a un giovane artista di partecipare a una tappa del tour. Le audizioni gratuite per l'open day si terranno nel Teatro sede dell’Accademia Spettacolo Italia, in via Tommaso Arcidiacono 200 a Roma.