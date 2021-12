Blanco in concerto: le date del tour 2022

È con un “Finalmente” che Blanco ha annunciato, nelle scorse ore su Instagram, la partenza della sua prima tournée musicale. Si chiamerà “Blu Celeste Tour” come il nuovo album e partirà domenica 3 aprile da Padova. Biglietti già disponibili Condividi

In attesa di vederlo con Mahmood e la loro “Brividi”, tra i big che dal prossimo 1 al 5 febbraio calcheranno il palco dell’Ariston, Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) ha annunciato da alcune ore le prime otto date della sua tournée 2022 che dalla prossima primavera lo porteranno ad esibirsi su alcuni tra i più prestigiosi palchi di Italia. Si chiamerà “Blu Celeste Tour” proprio in onore del suo album d’esordio uscito a settembre e dell’omonimo singolo che da quella stessa data sta sbaragliando ogni classifica. L’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei giovani più amati e talentuosi della nostra discografia attuale.

Blanco e il “Blu Celeste Tour” approfondimento Blanco, live session negli studi di Vevo: il video di Blu Celeste Come suggerisce il titolo della tournée di Blanchito (così si fa soprannominare il cantante nei suoi brani), l’artista darà il via, il prossimo aprile 2022, ad un ricco calendario di appuntamenti dal vivo che con ogni probabilità saranno destinati ad aumentare in numero e capienza, proprio dopo la sua partecipazione in coppia con Mahmood a Sanremo 2022. Per ora, le date già programmate sui palcoscenici dei più suggestivi club italiani sono otto. Eccole di seguito: Domenica 3 aprile 2022 – Padova, Geox

Mercoledì 6 aprile 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 10 aprile 2022 – Roma, Atlantico

Mercoledì 13 aprile 2022 – Torino, Teatro Concordia

Mercoledì 4 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Domenica 8 maggio 2022 – Bologna, Estragon

Venerdì 13 maggio 2022 – Brescia, Morato

Giovedì 19 maggio 2022 – Napoli, Casa della Musica I biglietti per partecipare ai concerti di Blanco nel 2022 saranno in vendita già dalle ore 14.00 di oggi, martedì 21 dicembre. Si trovano online su TicketOne, mentre arriveranno nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio nazionale dalle ore 14.00 di lunedì 27 dicembre.

Chi è Blanco approfondimento Blanco, Finché Non Mi Seppelliscono: il testo del nuovo singolo Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, giovane cantante di Brescia, classe 2003. Fattosi strada nel panorama musicale italiano proprio nell’ultimo anno, la vera chiave del successo di Fabbriconi sta nel suo stile unico che si potrebbe definire un vero crossover di generi. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna (Adieu)”, “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” – già in alta rotazione radiofonica su alcune emittenti nel 2020 – il giovane cantautore si fa conoscere al grande pubblico lo scorso 7 gennaio quando, per le radio e lo streaming esce la collaborazione con MACE e Salmo in “La Canzone Nostra” che per intere settimane domina la classifica Fimi/GfK, posizionandosi ai vertici. Il 9 settembre 2021 il grande passo, Blanco pubblica il suo debut album “Blu Celeste”, ora doppio Disco di Platino, così come il singolo omonimo che inizia a fare il giro delle classifiche. A febbraio Riccardo parteciperà al Festival di Sanremo nella categoria Campioni in coppia con Mahmood. I due presenteranno il brano inedito “Brividi”.