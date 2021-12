Shara mette tutta la nostra luce interiore nel singolo Inutile: video

Il mio nome è Chiara Del Giudice in arte Shara, attualmente vivo a Piedimonte Matese e sono nata ad Alife sempre in provincia di Caserta. Vi presento il mio terzo brano "Inutile" uscito l'8 dicembre, scritto da me, Remo Elia, Damiano Zannetti e Filippo Scandroglio (La Mia Song). E’ una canzone pop - elettronica, ritmata, moderna, con suoni freschi e nuovi. Il sound si avvicina molto ai suoni internazionali rimanendo comunque sul nuovo stile italiano attualmente in voga. Il brano parla di una storia d'amore tossica in cui c'è bisogno di più amore, dove si coglie l'esigenza di doversi spogliare da qualcosa che ci sta stretto e non ci lascia libertà. La scrittura del testo è stata ispirata da esperienze personali e non, e ho deciso di unire le due cose scrivendo un brano su questa tematica, molto attuale al giorno d'oggi. Voglio comunicare alle giovani donne come me quanto sia importante credere in se stesse, lavorando sul proprio senso di stima e consapevolezza.

Il mio desiderio di “splendere”, di avere “luce vitale” negli occhi e quel desiderio di non essere intrappolata vengono descritte nel testo come una sfida: <<“...guardami mentre sto, nuda solo per me, senza un vestito “inutile”..... Non ho bisogno di sapere cos’è che non ti piace di me.....”>> , mettendo così in evidenza la forza di volontà di allontanarmi da un amore che non è stato capace di darmi nulla. Il videoclip ufficiale, è stato girato da Giuseppe Iadonisi in uno show-room di Piedimonte Matese (CE), il negozio “Arredamenti Basileo”. In questa location abbiamo ricreato un'atmosfera intima e il regista ha saputo cogliere alla perfezione quello che intendevo comunicare. Amo questa canzone, per la sonorità, il testo e la grinta che provoca. "Inutile" è il mio terzo brano dopo "Ogni Giorno" uscito nel 2020 e "Dammi Un Motivo" uscito a Giugno 2021.



Frequento una scuola di canto da 5 anni e da lì ho iniziato a fare concorsi regionali, nazionali e internazionali ottenendo ottimi risultati e soddisfazioni. Per me la musica è tutto, è l'unica cosa che c'è sempre stata nella mia vita. E’ una cura, come il canto, una passione che ho dall'età di 5 anni e che negli anni è cresciuta sempre di più. Come tutte le ragazze della mia età sono spesso indecisa e volubile nella vita privata, ma l'unica cosa sulla quale sono sempre stata sicura e determinata fin da bambina è che voglio fare questo lavoro nella vita, fare musica ed esprimermi attraverso di essa. Il mio più grande desiderio è cantare per me e per gli altri facendo emozionare e divertire chi mi ascolta e ci riuscirò.