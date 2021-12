Karakaz, da X Factor al tour: tre concerti ad aprile

A dare il via al tour, il concerto del 7 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano, proseguendo poi al Monk di Roma il 9 aprile e concludendo infine con lo show londinese al Signature Brew del 13 aprile. I biglietti per le due date italiane saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, mentre quelli per la data di Londra su Gotobeat. Le prevendite saranno acquistabili a partire da mercoledì 15 dicembre alle ore 14.00.



L’annuncio del tour del progetto fondato dal poliedrico Michele Corvino e affiancato da Luigi Pianezzola (synth e basso), Massimo De Liberi (Chitarre) e Sebastiano Cavagna (Batteria) arriva in seguito al successo dell’inedito Useless e alla partecipazione a X Factor (GUARDA LO SPECIALE) che anticipa le pubblicazioni in arrivo nel 2022.



Karakaz, così crudele e amaro, è figlio di nessuno, un’anima vagante abbandonata. Distorsioni, contorsioni, contusioni, monotonia, cemento, amore. Serve le sue budella su un piatto d’argento. Karakaz è uno spirito del passato, che ha conosciuto il futuro ma che è rimasto intrappolato nel presente. Vittima e carnefice del suo ego smisurato