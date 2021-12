Le feste si avvicinano, c'è già nell'aria un capodanno...Galactica

Da inizio ottobre anche in Italia è consentita la cosiddetta “attività da ballo”, ovvero

discoteche e festival possono tornare - nel pieno rispetto delle regole - a fare quello per cui sono nati. Dopo Halloween e il prefestivo del 7 dicembre, adesso fervono i preparativi per il 31 dicembre, per quella che tanti anni fa era definita la notte più lunga dell’anno: e se in estate il nostro paese era di fatto l’unico paese europeo con le discoteche chiuse, adesso la situazione si è di fatto invertita. Allo stato attuale i locali potranno restare aperti anche in zona arancione.



Tra i Capodanni più attesi a questo punto dai clubber europei, non soltanto italiani, spicca l’appuntamento con Galactica, in programma venerdì 31 dicembre 2021 a Ferrara Fiere, dove si potrà accedere soltanto se maggiorenni e dotati del green pass rafforzato. La line offre una doppia offerta: sul palco principale sarà la techno a farla da padrona con ADIEL, Amelie Lens, Anfisa Letyago, Mattia Trani, Nina Kraviz e Reinier

Zonneveld, mentre sull’Andromeda Stage si alterneranno Salmo (con un dj set), Il Pagante, Mambolosco, Rudeejay e Sergio Mauri.



Un passato anche da giornalista, studi da odontoiatra, Nina Kraviz è una delle dj di

riferimento per quanto riguarda la musica techno, amata e idolatrata come poche altre in Italia e in tutto il mondo: ha suonato e suona nei migliori locali e festival internazionali, ha firmato compilation per etichette discografiche del calibro di Dj Kicks! e del fabric di Londra, così come è attivissima nel dare spazio a nuovi talenti con la sua label трип (Trip). A fine novembre è uscito il suo nuovo disco “This Time”, secondo singolo che anticipa il suo album, la cui uscita è prevista l’anno prossimo, singolo per il quale ha dichiarato di ispirarsi a Cindy Lauper, Laura Branigan e alla Madonna degli esordi. A Galactica suonerà queste e altre tracce.