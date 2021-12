Psicologi, il nuovo singolo è Sui Muri e annunciato il tour 2022

Da giugno 2022 undici appuntamenti confermati che saranno l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per la penisola i loro inni generazionali durante tutta la stagione estiva

Il Tour 2022 degli Psicologi partirà il 17 giugno dal Rock in Roma, passando poi il 23 giugno dal Carroponte di Milano, il 24 giugno al Parco della Musica di Padova, il 2 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino) arrivando il 9 luglio a Bologna. Il tour proseguirà poi all’Arena Flegrea di Napoli il 14 luglio, a Bitonto il 15 luglio al Parco Lama Balice per il LUCE Festival e il 30 luglio all’INDIEGENO FEST a Patti Marina (ME). Ad agosto Psicologi si esibiranno l’11 al Color Fest di Lamezia Terme, il 20 a Parco Gondar di Gallipoli per poi concludere con l’ultima data il 27 agosto al NoSound Fest di Roma.

Da venerdì 10 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download Sui Muri (Bomba Dischi / Island Records), singolo inedito che segna una nuova fase artistica per Lil Kaneki e Drast. L’impronta più urban e rap si fa da parte lasciando spazio a sonorità più tenui e pop per raccontare un manifesto d’amore universale. La rabbia generazionale dei precedenti lavori trova ora il suo equilibrio in una ballad per pianoforte che dimostra una spiccata crescita del duo.



Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. La somma delle prime canzoni sfocia nel doppio CD 2001 + 1002 uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi. Dopo un tour invernale nei principali locali della penisola pubblicano Millenium Bug, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e rimane stabile nella top 100 della classifica Fimi/Gfk. Prodotto da Drast e Winniedeputa, all’interno spaziano le collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera, Madame e Ariete nella traccia “Tatuaggi” (disco di platino) contenuta nel repack Millennium Bug X.