Guè Pequeno, il testo del nuovo singolo "Veleno"

“Veleno” è il titolo scelto per il nuovo singolo di Guè. Il primo estratto dalla tracklist ufficiale di “Gvesvs”, il nuovo album pubblicato lo scorso 10 dicembre. Immerso nelle atmosfere tipiche di un club, è il racconto della fine di una relazione che diventa ossessione e non riesce ad andare più via dal nostro corpo e dalla nostra mente. Come fosse veleno

“Dimmi perché con gli amici parlo sempre di te, forse quello che bevevo era veleno e mi ha fatto ubriacare di te”. Come racconta il ritornello della canzone, in “Veleno” Guè parla di sé in modo trasparente e senza filtri, soffermandosi sulla fine di una storia d’amore che a più riprese paragona ai postumi di una sbornia. Agli effetti di un vero e proprio veleno che entra in circolo nel corpo e nella mente e fatica ad andare via. Nel brano, Guè Pequeno si trova da solo a riflettere su cosa sia storto e a chiedersi il perché sul pensiero costante nei confronti dell’ex che non se ne vuole andare, anzi diventa quasi un’ossessione che mette di fronte alla realtà e fa rendere conto di essere ancora dipendenti da quella persona, nonostante la relazione sia ormai conclusa. “Veleno” di Guè Pequeno è già disponibile all’ascolto in streaming e tra le new hit delle migliori radio, insieme ad un videoclip già in top trend su YouTube con oltre 280mila visualizzazioni. Ecco il testo della canzone.

Il testo di “Veleno”

Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby per cambiare un uomo

Vedo slo-mo

Fermi il tempo quando cammini te

Luce flash

Mercedes

Love Hermes

Amex Black

Droga e sex

In Jet Lag

E con gli altri parli solo di me



Ah Baby non sei nel business no

Baby tu sei il business ah

Sei amata in cinquе lingue diverse

Con tе ho perso già cinque scommesse, eh

Bocca di diamanti, whiskey giapponese

Un altro sorso perso in un discorso alla Scorsese

Sangue alle tempie viaggiando spazio-tempo

Strisce di luce di notte è un inseguimento

Ho spremuto il mio cuore dentro il tuo Bloody Mary

A bordo pista guardo partire gli aerei

Nella traduzione poi ci siamo persi

Ad altre latitudini nuovo room service

Capisce, di amore non guarisce

Occhi mandorlati G Mitsubishi

La morte sai non è mai stata così fashion

Con discretion mandami la location



Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby per cambiare un uomo

Vedo slo-mo

Fermi il tempo quando cammini te



Luce flash

Mercedes

Love Hermes

Amex Black

Droga e sex

In Jet Lag

E con gli altri parli solo di me



Yeah

Nel tuo drink veleno

Penso che dovrei smettere di bere se no

Potrei sbagliare numero di camera

E schivare i proiettili con Fatima

Big Player come Ibra

Alzo i bassi a palla, lo specchietto vibra

Spendiamoli prima che brucino

Resto ancora per poco lucido

Baby la mia vita andava a pezzi

E se tu poi li rimetti insieme

Parleranno solo di me e di te



Dimmi perché

Con gli amici parlo sempre di te

Forse quello che bevevo era veleno

E mi ha fatto ubriacare di te

Dimmi perché

Con le altre parlo solo di te

Baby per cambiare un uomo

Vedo slo-mo

Fermi il tempo quando cammini te



Luce flash

Mercedes

Love Hermes

Amex Black

Droga e sex

In Jet Lag

E con gli altri parli solo di me