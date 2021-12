Stromae, il nuovo album è "Multitude": info e data di uscita

Sono trascorsi otto anni da “Racine Carrée”, secondo album di Stromae che ha venduto oltre quattro milioni di copie in Europa. Dopo il grande successo, la popstar belga aveva annunciato di prendersi una pausa dalle scene. Nel 2015 era stato costretto ad annullare tutti i suoi concerti per problemi di salute, mentre l’anno successivo aveva scelto di prendersi una pausa a tempo indeterminato. All’epoca il suo messaggio destabilizzò i tanti fan in Europa perché la sua intenzione era di scrivere solo ed esclusivamente per altri. “Non smetto di fare musica. Voglio scrivere, comporre, ma farlo un po' nell'ombra”, le parole di Stromae. Tra il 2018 e 2019 ha accompagnato il rapper francese Orelsan in alcuni live, si è dedicato alla sua linea di abbigliamento e infine ha collaborato con i Coldplay nel brano “Arabesque”.

Il singolo “Santé” e l’annuncio del nuovo album

Il ritorno ufficiale è arrivato il 15 ottobre 2021 con la canzone “Santé”. Registrata a Bruxelles e prodotta da Mosaert (l’etichetta creativa dietro al progetto Stromae), ha un ritmo ispirato alle musiche colombiane popolari (la Cumbia) con influenze electro. Si tratta di un tributo alla working class ed è un ringraziamento per tutte quelle persone che lavorano ogni giorno (mentre gli altri si stanno divertendo). Dopo il primo singolo con un video che ha superato quota 19 milioni di visualizzazioni, un post sui social ha confermato l’arrivo di un nuovo album. “Multitude” arriverà il 4 marzo ed è composto da 12 tracce inedite, tutte scritte e prodotte da Stromae. Sarà disponibile in digitale, CD e vinile, comprese speciali versioni colorate.

La data di Milano e il tour nel 2023

Nel videomessaggio pubblicato sui social, Stromae ha annunciato anche che tornerà in tour. L’unica tappa italiana è quella del 20 luglio 2022 per il Milano Summer Festival ma sono state annunciate altre date per il 2023. Il cantautore sarà in tour da marzo a giugno 2023 per il Multitude Tour ma ad oggi non sono stati previsti altri concerti in Italia.

Dopo aver conquistato il successo con brani come "Papoutai", "Tous les mêmes" e "Alors on Danse", l'ultimo dei quali è stato campionato da artisti del calibro di Kanye West, Charli XCX e altri, Stromae è diventato uno dei cantautori più apprezzati nel mondo. Negli ultimi anni si è concentrato principalmente sulla sua etichetta creativa, Mosaert, mettendo in vendita capsule collection di abbigliamento. L’ultimo tour ufficiale registrò sold out in tutto il mondo e permise a Stromae di diventare protagonista assoluto al Madison Square Garden di New York City e headliner del Coachella Festival del 2015.