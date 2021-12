The Heron Temple e i Coltelli dell'anima che fanno rinascere: video

“Coltelli è una dichiarazione d'amore e d'intenti, in un contesto in cui il rapporto vive della dicotomia tra il bene ed il male. Affrontare il diverso essendone attratti, ma con la consapevolezza di essere già destinati a perdere. Nutrirsi del dolore per vivere una rinascita costante.” Il brano nasce dal ritornello, le parole e le melodie di quest’ultimo ritornavano puntualmente nella nostra testa in quel periodo fino a quando non siamo entrati al Fat Sounds studio per lavorare alla produzione. E’ stato come mettere insieme i tasselli di un mosaico: Coltelli è uno di quei brani che prendono vita quando tutti gli elementi trovano il perfetto equilibrio. Un lavoro intenso e faticoso ma allo stesso tempo parecchio affascinante: ci ha spinto ad ascoltare tantissima nuova musica gettando così le basi per la maturazione di un sound più definito e speriamo sempre più riconoscibile.



Abbiamo lavorato insieme a Roberto Cammarata su ogni singolo dettaglio. Ci ha dato tantissimi input e riferimenti musicali nuovi che ci hanno indubbiamente ispirato durante tutto il processo creativo non solo di Coltelli ma del disco intero. Coltelli non sta all’interno della nostra comfort zone; al contrario, è un brano che per sonorità e lirica ci ha subito portati a farci delle domande e di conseguenza cercare le risposte. Quando ci siamo ritrovati in studio a registrarla era chiaro che l’esperienza accumulata durante la registrazione del disco stesse iniziando a dare i suoi frutti. Per il videoclip di Coltelli abbiamo scelto qualcosa di semplice, vero e tangibile: non c’è uno storyboard e neanche location ed outfit ricercati. Siamo solo noi due e le reazioni naturali che il brano ci ispirava. Ecco, quando parliamo di uscire dalla comfort zone, ci riferiamo anche a questo.



Durante le riprese abbiamo fatto sì che lo studio in cui giravamo non fosse vuoto, anzi, insieme a noi c’erano moltissime persone ed amici che ci hanno fatto rivivere l’emozione di esibirsi davanti ad un pubblico nonostante nel video non fossero presenti strumenti musicali. Possiamo dire che Coltelli sia veramente il primo videoclip in cui i The Heron Temple sono al centro di tutto. Ecco, adesso con Coltelli è chiaro chi sono i The Heron Temple.