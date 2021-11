Spotify City Chart, KUMITE di Salmo prima in 3 città su 5

LOCAL PULSE: I BRANI PARTICOLARMENTE POPOLARI NELLE SINGOLE CITTÀ

Spunti interessanti anche dalle classifiche Local Pulse, quelle che mettono in fila gli ascolti popolari specificamente in una precisa zona. A Bologna, il primo posto è di Gazzelle con Fottuta canzone. A Milano Non contare le ore di DJ Matrix, Skar & Manfree, Marvin e Liam. Doppietta per Rocco Hunt a Napoli, stavolta però con la canzone L’urdemo vase. A Roma il primo posto è di Marco Conidi con Mai sola mai, mentre a Torino la spunta Senza regole di Zefe e Escomar.