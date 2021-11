GOL GOL RAP, esce oggi il nuovo singolo e video di ASSALTI FRONTALI

Esce oggi, venerdì 19 novembre, “GOL GOL RAP (Evviva il Calcio Popolare)”, il nuovo singolo e video di ASSALTI FRONTALI. La nuova canzone è un discorso motivazionale alle nuove generazioni, usando la metafora calcistica, e vede la partecipazione straordinaria delle voci del PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO (diretto da Sabrina Simoni). Condividi

“GOL GOL RAP (Evviva il Calcio Popolare)” è uscito oggi, 19 novembre il nuovo singolo e video di ASSALTI FRONTALI. La nuova canzone è un discorso motivazionale alle nuove generazioni, usando la metafora calcistica, e vede la partecipazione straordinaria delle voci del PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO (diretto da Sabrina Simoni). L’idea di quest’originale collaborazione nasce sull’onda dell’impegno che Militant A dedica da molto tempo all’educazione delle nuove generazioni, attraverso laboratori di Rap in Italia e all’estero, e che negli anni lo ha portato alla pubblicazione di canzoni che sono diventati in alcuni casi veri e propri inni di lotta per i diritti degli studenti, come nel caso del “Rap della costituzione” e del “Rap di Enea”, o canzoni di forte denuncia ambientale come “La Canzone dell’Orso Bruno” e “Il Lago che Combatte”.

approfondimento L'Antoniano festeggia 50 anni 'Il caffè della Peppina' Tutta la storia di Assalti Frontali è costellata di rime che sono divenute cardine e fondamento del movimento Rap e Hip-Hop italiano. Dagli albori di Onda Rossa Posse e “Batti il tuo Tempo”, brano-manifesto di una generazione, considerato il primo testo in italiano che ha accettato e vinto la sfida di portare il rap in Italia, sino al doppio antologico 1990-2020, Militant A ha saputo descrivere come nessun altro le storie di lotta che la propria generazione, e quelle successive, hanno dovuto combattere per ottenere rispetto, dignità, giustizia. La sua scrittura, autentica poesia, è divenuta modello per chiunque si sia approcciato al genere Rap in Italia. Dopo anni di laboratori rap nelle scuole di Roma, d’Italia e del mondo, Militant A ha l’ispirazione giusta per scrivere una canzone, “NG - New Generation” che sarà cantata al prossimo Zecchino d’Oro (in onda su Rai1 i prossimi 3-4-5 dicembre); mentre registravano la traccia con le sole voci dei bambini, decide di chiedere al più famoso coro che c’è in Italia di fare un featuring direttamente con gli Assalti Frontali, su un brano su cui stava lavorando. Così è nata “Gol Gol Rap” (Evviva il calcio popolare), registrata in parte a Roma all’ Albero Recording Studio di Luca D’Aversa e in parte a Bologna, negli studi dell’Antoniano.