American Music Awards, l'apertura sarà a opera dei Silk Sonic

L’appuntamento con l'evento è per domenica 21 novembre dal palco del Microsoft Theater di Los Angeles

Bruno Mars e Anderson .Paak sono i componenti del duo che ha recentemente debuttato sul mercato con il disco An Evening with Silk Sonic. Nelle scorse ore l’organizzazione del celebre evento musicale ha annunciato la presenza della coppia in apertura dello show con un post sul profilo Instagram da oltre 800.000 follower.