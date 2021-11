La nascita del duo Silk Sonic è molto recente (2021), ma fa già discutere. In positivo, ovviamente, visto che da nomi del calibro di Bruno Mars e Anderson .Paak ci si aspetta una grande collaborazione. “ An evening with Silk Sonic ” è il nome del loro disco di debutto, che arriverà in tutti gli store fisici e in streaming dal prossimo venerdì 12 novembre . Nel frattempo i due geni del funk e R&B hanno trovato il modo di ingannare l’attesa, pubblicando sui social la tracklist ufficiale del progetto, foto e teaser trailer che sembrano annunciare il concept vintage ed estremamente chic dell’intero disco.

“An evening with Silk Sonic” uscirà in anticipo

Come raccontato da entrambi gli artisti, protagonisti un’inedita cover e intervista su Rolling Stone USA a settembre, l’album di debutto dei Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak sarebbe dovuto uscire all’inizio del 2022. Una pubblicazione, quella di “An evening with Silk Sonic” anticipata per la gioia dei fan di tutto il mondo e per gli amanti del genere R&B. Un progetto che si preannuncia essere davvero strepitoso, non solo dopo la pubblicazione di “Leave the Door Open” e “Skate”, diventate in pochi giorni delle vere e proprie hit, ma anche per la partecipazione al disco di Bootsy Collins, bassista statunitense nonchè vera e propria leggenda della musica funk. “An evening with Silk Sonic” segna il ritorno di Bruno Mars dopo il suo ultimo disco “24K Magic” (2016) e di Anderson .Paak dopo “Ventura” (2019).