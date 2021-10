Silk Sonic, annunciata la data di uscita dell'album

Il disco arriva dopo il successo dei singoli Leave the Door Open e Skate

L’attesa è quasi terminata. Nelle scorse ore Bruno Mars ha svelato la data di uscita dell'album in collaborazione con Anderson. Paak.

Silk Sonic è il nome del progetto che unisce due amici e colleghi che nei mesi scorsi hanno dominato le classifiche di vendita. Poco fa la voce di Grenade ha rivelato la data di distribuzione del disco An Evening with Silk Sonic.

Bruno Mars e Anderson Paak formano una band, Silk Sonic

An Evening with Silk Sonic è stato anticipato dal primo singolo Leave the Door Open che ha conquistato il pubblico contando al momento più di quattrocento milioni di visualizzazioni su YouTube.

Parallelamente, la canzone ha raggiunto anche il gradino più alto del podio della prestigiosa classifica US Billboard Hot 100 conquistando due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie.