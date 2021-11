Valentina Tioli, da X Factor ad Anggun, da Anastacia al Black Hole

La musica torna a essere protagonista. La voglia di stare sul palco, dopo mesi di forzata (e ingiusta) clausura, ora può liberarsi. Uno degli appuntamenti più attesi va in scena domenica 21 novembre al Black Hole di Milano, storico club meneghino. La serata è organizzata dalla HeARTvoice events di Pachy Scognamiglio, uno dei più noti vocal coach del panorama musicale italiano (a lui si sono affidati, tra gli altri, Mahmood, Elodie, San Giovanni e Madame). Tre ore tirate di musica dal vivo che hanno come protagoniste quattro artiste emergenti molto interessanti: si tratta di Kaze, Ett, Valentina Tioli e Grace. Per chi poi sceglie di restare nel locale finite le esibizioni ci sarà il dj set di Techno Aquaria.



Grande attesa, e aspettative alte, per Valentina Tioli, una delle artiste più complete uscite dalla storia di X Factor (GUARDA LO SPECIALE). Per inquadrare la sua forza, la sua presenza scenica e la sua voce basti dire che è stata chiamata ad aprire il concerto di Anggun lo scorso 10 settembre a Sassuolo. Questa volta ci accompagna in un viaggio nel suo repertorio, sfoderando tutta la sua energia Funky e la sua anima Soul in un concerto dalle sfumature R&B, Pop-elettroniche dove non mancheranno, tra le altre, Pressione Regolare, canzone notata e ripostata dalla popstar Anastacia, e Niña, il suo ultimo singolo uscito in Spagna per Universal Music Spain.