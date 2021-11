Napoleone. Nel nome dell’arte è la nuova opera di Remo Anzovino

“Napoleone. Nel nome dell’arte” è il nuovo entusiasmante viaggio musicale del compositore e pianista italiano Remo Anzovino, nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film grazie ad uno stile musicale contemporaneo che incanta e ci collega con il mondo attuale. Pubblicato in tutto il mondo da Sony Masterworks/Soundtracks l’album segue l’uscita nei cinema italiani del film, prodotto da Nexo Digital e 3DProduzioni, che ha visto Jeremy Irons grande protagonista, anche nel videoclip di “Music is in Everything”, uno dei brani principali della colonna sonora originale scritta da Anzovino che è stato inserito da Spotify in “Classical New Releases” (link bit.ly/classicalnew), una tra le più importanti playlist mondiali dedicate alle migliori uscite di musica classica e contemporanea. Disponibile proprio da oggi sul canale YouTube di Sony Soundtrack, il videoclip, diretto da Giulio Ladini, è stato girato nella stanza di Napoleone Bonaparte a Villa Manin, sede del suo più lungo soggiorno italiano in cui firmò il celebre Trattato di Campoformio. Qui il video https://bit.ly/videoanzovinonapoleone



"La musica che ho composto per "Napoleone. Nel nome dell'Arte" è stato un viaggio nell’epica di un uomo moderno e controverso, romantico e spietato, che si è fatto da solo riuscendo a conquistare il mondo e che è morto da solo rimpiangendo una donna che non aveva mai smesso di amare. L’uso del moog e dell’elettronica fuso con l’orchestra e il piano mi sono stati suggeriti dalla sua assoluta determinazione, il suono del corno inglese accompagnato dagli archi era, nella mia immaginazione, la sua voce a Sant’Elena", commenta Remo Anzovino.



Questa nuova importante pubblicazione impreziosisce il sodalizio nato tre anni fa che ha visto Anzovino comporre le colonne sonore per sette tra i principali film de “La Grande Musica dell’Arte” su Hitler contro Picasso, Van Gogh, Monet, Gauguin, Frida Kahlo, per l’appunto Napoleone, fino ad arrivare a “Pompei. Eros e Mito”, diretto da Pappi Corsicato, che uscirà al cinema il 29, 30 novembre e 1° dicembre. Queste musiche, premiate in Italia con il Nastro D’Argento e accolte trionfalmente dalla critica internazionale, prenderanno vita sabato 13 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove andrà in scena la Prima Nazionale de “La Grande Musica dell’Arte”, il concerto evento di Remo Anzovino con l’Orchestra Sinfonica dell'Accademia Musicale Naonis, diretta dal M° Valter Sivilotti, e la voce solista di Franca Drioli.



Il filo conduttore di questa nuova e originale produzione multimediale sarà come l’Arte diventa suono e come la Musica traduce l’Arte. Anzovino svelerà al pubblico per la prima volta il legame tra suoni, arte e immagini, ovvero gli elementi fondamentali di questo concerto sinfonico che sarà arricchito da un sistema tecnologico di proiezione visual, ideato da Sacha Safretti, che agisce in tempo reale seguendo la dinamica della musica e da un elegante disegno luci – firmato da Music Team – che faranno vivere, in un viaggio multisensoriale unico, le opere immortali di questi grandi Artisti, le loro storie e le emozioni universali che suscitano in ogni angolo del globo.



Queste due importanti novità impreziosiscono ulteriormente il percorso artistico di Anzovino che si è particolarmente distinto negli ultimi mesi sia in ambito cinematografico che concertistico. In estate è stato impegnato in 20 concerti nelle principali rassegne e venue estive italiane, dal Castello Sforzesco di Milano al Palazzo Reale di Napoli e a metà ottobre è stato trionfalmente accolto in Turchia al Cer Modern di Ankara, in cui è stato headliner all’Ankara International Jazz Festival.

L’Orchestra della Magna Grecia e il Comune di Taranto gli hanno invece commissionato la sonorizzazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, costruita da Gio Ponti, come primo atto del progetto innovativo “Quadri Sonori”: la composizione di Anzovino intitolata “Una Vela tra i Due Mari”, sinfonia breve per Coro e Orchestra, è stata eseguita dal vivo nella Concattedrale stessa, suscitando grande commozione, e poi replicata durante la Settimana Sociale della Cei. A fine ottobre ha, infine, inaugurato la stagione sinfonica dell’Auditorium Cava del Sole di Matera e il 31 ottobre ha tenuto un emozionante concerto per il Comitato Vittime del Ponte Morandi, in ricordo delle vittime di quel tragico fatto di cronaca.



“Anzovino è un compositore che ha il suo suono, il suo stile e il suo modo davvero unico di creare musica magistrale e melodie memorabili. E senza dubbio un autentico maestro nella sua arte.” John Mansell (Movie Music International)