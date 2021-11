Scorpions, aspettando album e live c'è il singolo Peacemaker

Gli Scorpions hanno trascorso molto tempo in studio ad Hannover durante la pandemia, ricreando quell’energia unica che li ha sempre contraddistinti e dando vita a brani destinati a diventare classici del rock. “L’album è stato scritto e registrato nello stile classico degli Scorpions, con composizioni mie e di Schenker. Siamo davvero tornati all’essenza della musica che ci ha caratterizzati fin dall’inizio” – racconta il frontman KLAUS MEINE, che aggiunge anche come i nuovi brani possiedano una freschezza e un fervore unici: “abbiamo registrato questo disco come una band, live, in un’unica stanza, come si faceva negli anni ’80. Non vediamo l’ora di ripartire e suonare per i nostri fan di nuovo”. L’ex batterista dei Mötorhead MIKKEY DEE ha completato e dato forma – per la prima volta – al sound del nuovo disco. Energia allo stato puro, adrenalina al 100% e senza compromessi di qualità. Non ci sono dubbi su quanto ancora abbiano da dire gli SCORPIONS, vere leggende del rock.

Scorpions in concerto all'Arena di Verona: info e biglietti

"ROCK BELIEVER" sarà seguito da un’imponente serie di concerti, il “Rock Believer World Tour” che include anche una Residency a Las Vegas al Planet Hollywood Hotel & Casino dal 26 marzo al 16 aprile 2022 e una serie di date in Europa che vedranno la band esibirsi anche in Italia il 23 maggio 2022 all’Arena di Verona. “Ci siamo divertiti così tanto a registrare il nuovo disco che non vediamo l’ora di suonare di nuovo dal vivo!”- racconta MATTHIAS JABS. “Non siamo mai rimasti fermi così a lungo tra un tour e l’altro come durante la pandemia…ciò ci ha fatto crescere l’appetito, ora non vediamo l’ora di tornare a esibirci!” – precisa KLAUS MEINE, tirando le somme di quest’ultimo anno e mezzo. Il fondatore e chitarrista degli SCORPIONS, RUDOLF SCHENKER, aggiunge: “Ho già i brividi dall’emozione di suonare nuovamente il prossimo anno di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, presentando live le canzoni del nuovo album. Questo disco e questo nuovo tour sono qualcosa di molto speciale all’interno della nostra carriera”.



Il 2022 è l'anno in cui la band festeggerà il 50° anniversario dall’uscita del primo disco il 22 gennaio del 1972. Numeri stratosferici: 50 anni di carriera, più di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo, oltre 5000 concerti e una carriera costellata da hit mondiali come "Wind Of Change", "Still Loving You" e "Rock You Like a Hurricane". Decine di premi ricevuti, una stella sulla Rock Walk of Fame a Hollywood