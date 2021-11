Carsico ci porta nella sua Itaca: il video

Itaca è un racconto in bilico tra la dimensione della spietata realtà e quella sospesa del sogno, il cui dipanarsi si snoda su binari molteplici. Si canta la storia di un approdo (anche biografico) tanto desiderato, a quello che è al tempo stesso luogo reale e luogo ideale e, contemporaneamente, in maniera implicita, del percorso che lo ha anticipato. Itaca è la meta per eccellenza di un viaggio che ognuno di noi, sulle orme di Ulisse, il leggendario esploratore dell’ignoto, prima o poi almeno una volta si trova a intraprendere nella propria vita. Chi disilluso, hi fciducioso. Alcune volte in modo cosciente, altre più inconsapevole. Chi con una destinazione nota, chi badando, principalmente al percorso.



La canzone veleggia con feroce scetticismo attraverso un percorso che è in contrapposizione tra verità e illusione, tra ciò che resta delle aspettative deluse e il fascino speranzoso di ipotesi future non note. Infatti il viaggio raccontato in Itaca è quello che, una volta giunti a destinazione, costringe chi l’ha compiuto a guardarsi indietro e a fare dei bilanci, pratici o ideali alle volte anche molto amari, dolorosi.

La verità è che forse, in fondo, ognuno di noi è in un certo senso condannato a questa eterna e costante tensione che da una parte si snoda verso un futuro ignoto e al tempo stesso, dall’altra, ci impone di soppesare continuamente i carichi, le angosce e le cicatrici del nostro passato. Forse è proprio qui che sta il trucco, accettare il grande compromesso tra ciò che sarà e ciò che è stato, vivendo ciò che è, qui ed ora. Itaca è il brano che ha aperto le porte all'album “Terra/Cielo”. "Terra/Cielo" è un lavoro che prende vita da una serie di riflessioni disilluse e, talvolta, rabbiose, sui rapporti. Tra persone, a vari livelli, tra esseri molto vicini, anche fisicamente, e lontani dal nostro quotidiano, giungendo a porre lo sguardo sulle distanze, sull’incapacità di accordarsi agli altri, di provare empatia e di umanizzare il dolore grande e piccolo.