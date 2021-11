American Music Awards, la conduttrice sarà Cardi B

American Music Awards, alla conduzione Cardi B

Grande attesa da parte del pubblico per la manifestazione musicale che ogni anno attira la curiosità di milioni di persone. Poco fa la produzione ha svelato chi raccoglierà il testimone di Taraji P. Henson, conduttrice nel 2020, ovvero Cardi B.

La rapper avrà il compito di tenere le fila dello show, oltre che essere in lizza per la vittoria in tre categorie: Favorite Song - Hip-Hop e Favorite Music Video grazie al singolo Up e Favorite Female Artist - Hip-Hop.