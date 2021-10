King of Convenience, il romanticismo che viene dal Nord

Peace or Love è un disco ma non è la vita. E' una alternativa su carta ma nella quotidianità rappresenta una bella e invidiata coppia. E' quanto raccontanto nel loro concerto i King of Convenience, che Peace or Love hanno ribattezzato il loro nuovo album, undici canzoni lavorate in cinque anni e in cinque città diverse. Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, e hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. Sono considerati i padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima e acustica. I Kings Of Convenience hanno conquistato e incantato il mondo intero con i loro album e raggiunto le vette delle classifiche con canzoni sofisticate e delicate come Misread, I’d Rather Dance with You e Mrs. Cold.