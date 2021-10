Tha Supreme, m%n: il testo della nuova canzone

Dopo la fortunata “uNa DiReZioNe giUsTa”, pubblicata a luglio insieme a Neffa come rivisitazione del classico “Lontano dal tuo sole”, tha Supreme apre ora la strada a una nuova parte di sé, mostrandosi nel suo primo lavoro in chiave drill , sottogenere musicale ora sempre più preponderante anche sulla scena hip hop e trap italiana. L'alieno tha Supreme, trova così un modo per riportare la sua musica sulla Terra, dopo aver vagabondato nello spazio e sulla Luna la scorsa estate, nei panni del suo ormai celebre alterego yungest Moonstar. “m%n” sembra rendere sempre più vicino ed imminente l’arrivo del suo nuovo progetto musicale, il secondo dopo il grande successo di "23451" (“Le basi”) e dopo le collaborazioni in numerosi singoli di alcuni tra i cantanti più in voga del momento.

Il testo di “m%n”

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi



Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah



Ehi, ehi, yah, ti dovresti svegliar

Non siete amici, dimmi perché sei da lei

Fra', viene in ginocchio a chieder venia

Ma sono il tipo che se le segna

Voglio stare solo con me se viene lei, tra'

Sei un trip, quel "sì" non si capisce, bro

Cresci se mi menti per il gusto di farlo

Sono stanco di chi parla tanto, ma non si fida mai

Sei qui per dirmi "sì", poi dopo "no"

Che tipo di tipi mi capiscono, che

Dimmi se ti dico così serio

Dimmi, ma per me puoi anche non farlo

Siete tutti uguali



Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah



Yah, sto sulla moon

That bih o mi ama o dice bugie

Che ti credi? Vedi che se parli di sfighe

Ma poi invece sei te, fai "ka-boom"

A me lo tiene la Glock

C-c-che fa "ra-ta-ta-ta-pew-pew-pew"

That bih ha perso il controllo

Non puoi dirmi di no

Sono solo vuoto mentre fumo star

Lei mi fa star più su

Non fingo mai di fare qualche smile

Ma se chiamate al mio cell, ti fa "tu-tu-tu"

E tu non la smetterai, tu mai, yeah

Perché siete tutti tali e quali



Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti, yeah

Da gente così noi ci siam scappati, yeah

Non ti rialzan se cadi, noi



Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah



Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah

Mo-o-o-o-o-n, yeah, yeah