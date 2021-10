Il compositore milanese e l'artista di Novi Ligure hanno infiammato la serata finale all'Ariston. Appuntamento al 2022 sperando in set degli artisti più brevi e un ulteriore apertura verso i giovani Condividi:

Parte in rosa, nell’ultima serata del Premio Tenco, l’omaggio a Mogol e Lucio Battisti. Le protagoniste sono Simona Colonna e Ambra Pintore che annichiliscono con una versione ultra minimalista di Mary oh Mary, brano di certo non famosissimo ma che narra di un amore struggente e visionario. Con Pensieri e Parole è un ritrovarsi psichedelico poi il ritmo si fa lento, sincopato con rari, ma intensi, echi battistiani e un pre-finale talking. Per entrambe dieci con lode, una dissacrazione artistica degna del My Way di Syd Vicious. L’eco non si è ancora spento che appare, per ritirare il Premio Tenco, Mogol che lo dedica a sua moglie Daniela e ricorda di avere scritto con Luigi Tenco l’immensa Se Stasera sono Qui: “Mi sono battuto perché non andasse a Sanremo con Ciao Amore e gli dissi che per Sanremo poteva andare ma era troppo commerciale. E che era grande nel suo modo. Quell’anno avevo tre canzoni e non ci andai per cercare di convincerlo… è andata come è andata, lo abbiamo tutti nel cuore e siamo dispiaciuti perché non abbiamo capito cosa era successo. Un artista così è molto raro, era gentile e carino, era molto solo. Mio papà, che era il suo editore, e io con Gino Paoli e Bruno Lauzi e altri gli abbiamo fatto tanta compagnia”.



approfondimento Premio Tenco, l'intervista a Mogol Tre giovani artisti del Grup Yorum si sono lasciati morire di fame per rispondere al regime autoritario di Erdogan e il loro sacrificio, con la collaborazione di Amnesty International, è stato istituito il Premio Yorum, che in questo 2021 va all’artista ungherese Aron Molnàr, attivista che risponde, attraverso l’arte, “all’imbarazzo che quotidianamente Orban crea all’Europa”. Rappa su tre brani: il primo rivendica la libertà di insegnamento, il secondo affronta i problemi climatici e il terzo sensibilizza sulle nuove generazione, “perché loro sono il futuro”, e lo fa con una ninna nanna.



Claudio Bisio accende l’Ariston con la sua ironia tra i Nomadi, Caterina Caselli e Nietsche; poi viene consegnato il secondo Premio Tenco della serata: il destinatario è Vittorio De Scalzi, premiato in rappresentanza dei giornalisti da Andrea Spinelli, sulle note di Quelle Navi. Ho scritto che questo è un Tenco catalizzatore di più idiomi: dopo l’ungherese di Molnàr arriva l’abruzzese Setak che ci accompagna nella saggezza della musica popolare in compagnia, per un tratto, di Mimmo Locasciulli. Arriva un altro Premio Tenco e va a Pere Camps come operatore culturale per “le canzoni che non si inginocchiano”.