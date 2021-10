Henna, la cosa più bella che c'è e le dieci cose più belle per lei

L'artista valtellinese dedica il nuovo singolo al non sentirsi mai soli, anche nei momenti di sconforto. E lo abbina a dieci canzoni che raccontano altrettanti motivi per stare bene. Con se stessi e col mondo

LA MUSICA: Mambo - Lucio Dalla

Scelgo la mia canzone preferita perché amo cantarla a squarciagola ballando senza senso, c'è un mix di carica energetica, nostalgia e quasi dolore lancinante nella registrazione della voce di Dalla. Ogni volta che parte mi sento inondata di adrenalina velenosa.

GLI AMICI: Sei acqua - Venerus ft. Calibro 35

È bellissimo decidere di condividere il proprio tempo con le persone che ci scegliamo.

Questa canzone mi ricorda le mie amiche, il bene infinito e le carezze sulla testa.

Anche se in alcuni casi non stiamo nella stessa città c’è sempre un filo rosso legato alle nostre caviglie che ci unisce sempre.

BALLARE: Stormi- iosonouncane

Ricetta per ballare come se non ti stesse vedendo nessuno: in casa, in strada, in compagnia o da soli, con la musica a palla scrollando via le cose che pesano sulle spalle, saltando più in alto e cantando così forte da sentire la tua voce che copre la traccia. Possibilmente ballando anche male e senza criterio da sembrare quasi scimpanzé.

IL SOLE QUANDO FA FREDDO: Sunny - Marvin Gaye

Quando la domenica a novembre sei in casa, hai appena fatto un be pranzetto in compagnia e ti siedi sul divano un po’ provato dalle portate. Dalla finestra entra un delicato raggio di sole caldissimo e si appoggia sul viso, lo divide a metà e ti scalda il cuore.



MANGIARE: Viva la pappa col pomodoro - Rita Pavone

Quando la mattina ti svegli presto, fai una colazione veloce perché chiaramente sei in ritardo e devi lavorare, lo spuntino non è ammesso perché non c’è tempo da perdere (e poi mangiare da veri affamati è molto più appagante). Sono le 14 e non ce la fai più, ti brontola la pancia e finalmente hai davanti una bella pasta al pomodoro. Pancia mia fatti capanna.

IL VINO: 'Nu bicchiere 'e vino - Alessio Sollo, Gnut

Io sono Valtellinese e son nata con i vigneti a destra e sinistra, ovunque mi girassi c’erano terrazzamenti: la mia famiglia produce il vino e se il fattore climatico mi fa il favore di permettere la vendemmia nel weekend ancora oggi partecipo volentieri.

Mia nonna ha 95 anni e di base beve solo vino rosso, l’acqua non la digerisce (così dice), al massimo il tè o quella frizzante perché è speciale". Per me il vino è tante cose.

LA MALINCONIA: Damien Rice - 9 crimes

Questa canzone è per rotolare giù da una collina di malinconia perché ogni tanto è una di quelle emozioni che mi fa sentire viva. Come se per 3 minuti e 37 potessi sentire il mio respiro che rallenta e diventa più caldo da permettermi di mettere pausa e fare un po’ più caso alla mia esistenza.

I BONIFICI: Money, Money, Money - ABBA

Non facciamo gli ipocriti, quanto è bello fare un lavoro ed essere pagati? Magari uno di quelli che ti ha pure fatto dire qualche parolaccia o che ti ha fatto interfacciare con

dei personaggi vivaci (per così dire). Quando apro l’app della banca e vedo che sono stata ricompensata per il mio lavoro ho picchi di entusiasmo.

VIAGGIARE: Road trippin’ - Red Hot Chili Peppers

Ultimamente è stato un po’ difficile ma viaggiare apre la mente e aiuta a uscire dai vicoli ciechi che ogni tanto si formano nel nostro cervello. A settembre ho preso il mio primo aereo dall’inizio della pandemia ed è stato emozionante, ho quasi apprezzato l’applauso a fine volo godendomelo con un po’ di nostalgia.

SCRIVERE CANZONI: Henna - La cosa più bella che c’è

Scrivendo canzoni spesso ci si imbatte con il proprio giudizio e la severa autocritica, negli anni sono diventata sempre più pignola, fatto direttamente proporzionale alla mia produzione di canzoni chiuse: molto più scarsa. A volte è positivo altre volte per niente, mi rendo conto di buttare via alcune idee senza provare nemmeno a svilupparle giudicandomi sempre troppo. Ma la sensazione di aver scritto una bella canzone che gira e che sta in piedi è indescrivibile, è veramente la mia emozione preferita.