Manuel Castro canta il Tempu d'Amuri: il video

Tempu d’amuri è un brano a cui sono particolarmente legato, è rimasto nel cassetto per circa dieci anni e ho deciso solo nel 2021 di portarlo alla luce spinto dalla necessità di esprimere un messaggio che si inserisce appieno all’interno del periodo particolare che stiamo attraversando e che allo stesso tempo può essere interpretato come un messaggio “senza tempo” che invita a fermarsi e riprendere contatto con la parte più profonda, fatta di coscienza e di conoscenza, ingredienti fondamentali che ci permettono di diventare padroni di noi stessi e che ci restituiscono quel senso di umanità che oggi sembra essere smarrito.

È una canzone in lingua siciliana fatta di suoni che arrivano dal mondo e che accarezzano una lirica laica, fonte di speranza e naturalmente di amore.



Il video diretto e prodotto da Rocco Gianluca Pappalardo per la Bulldog Video raccoglie frammenti di un mondo in disordine che può essere cambiato solo dalla gente che ancora è capace di sognare e di guardare aldilà della semplice apparenza delle cose. Per continuare a sognare però c’è bisogno di fare un lungo viaggio dentro sé stessi, un viaggio che parte dal silenzio e che si espande verso l’immenso.

Oggi abbiamo la grande opportunità di ricominciare dopo un lungo periodo in cui siamo stati completamente fermi. Credo però che non abbia senso ripartire nello stesso vecchio ed identico modo. Abbiamo la possibilità di creare un nuovo inizio, una grande occasione per ridefinire i valori, le priorità e allo stesso tempo l’essenziale. Continuare a correre come automi verso una meta che ci vede solo come dei consumatori e dei prodotti di consumo ci allontana sempre più dalla scintilla divina e dalla tanto agognata felicità.



Tempu d’amuri è il singolo che farà da apripista e darà il titolo al mio nuovo EP scritto interamente in lingua siciliana e che musicalmente attinge dalle sonorità del mondo. Ho sempre adorato miscelare i suoni ed i linguaggi di diverse culture perché credo che, se saputi utilizzare, si incastrano magicamente come pezzi di un puzzle e permettono la possibilità di veicolare universalmente i messaggi al di là della lingua utilizzata. Ho seguito personalmente tutti passaggi del lavoro, dall’arrangiamento, al mixing, al mastering fino alla realizzazione del video, perché avevo maturato perfettamente l’idea che volevo raggiungere concretamente e penso di aver chiuso degnamente un cerchio, tanto tecnico quanto artistico, un cerchio fatto di suoni e di spiritualità che dall'idea grezza approda alla sua fattura finale e lo fa, credo io, con coerenza e riconoscibilità, per quello che stavo cercando e per quello che appunto volevo ottenere. Ad arrangiare la mia scrittura personale, cito qui il lavoro di Salvo Bruno Dub. Alla realizzazione del brano ha contribuito anche Mario Indaco (chitarre acustiche). È stato registrato presso il Nuevarte Studio di Carlo Longo (Misterbianco) e masterizzato presso l’Andres Mayo Studio (Argentina). Mio anche il lavoro e il progetto dell'Artwork. Ho voluto dedicare questo brano ad Agitu Ideo Gudeta una donna “coraggiosa in ogni passaggio della sua vita".