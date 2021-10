Con Silvia Lo si...Impara a Sognare: il video

Impara a Sognare è il mio nuovo singolo da solista e parla di sogni perché per imparare a sognare non c’è una regola ma semplicemente basta lasciarsi andare e con la testa immaginarsi sempre qualcosa di bello. Si sogna anche con la fantasia e l’immaginazione. Attraverso i sogni si esprimono anche tante emozioni che si provano dentro, senza di esse ci sarebbe un silenzio profondo che brucia come dico anche nella canzone. Tutto ciò perché le emozioni che non vengono espresse anche attraverso i sogni si imprimono nel corpo come se dentro ci fosse un fuoco che brucia. Emozioni, pensieri ed immagini che percepiamo durante il sonno: questi sono i nostri sogni. Ed è proprio di sogni che parla il mio sesto singolo da solista, “impara a sognare”. Non ci sono regole per sognare, abbandonarsi ad emozioni piacevoli, immagini seducenti e pensieri gioiosi, ci portano alla fine, ad ottenere tutto cio' che desideriamo. Le sensazioni suscitate dai nostri sogni, sono essenziali per la nostra felicita' ed in assenza di queste, ci sarebbe un silenzio assoluto e profondo che “infastidisce e brucia”,come affermo nella mia canzone. Imparare a sognare è sinonimo di serenità, allegria, felicità! La musica e le canzoni senza ombra di dubbio ci aiutano a sognare.



Questa ultima mia canzone , Impara a sognare, è stata scritta dal mio produttore Vinn Camporeale con la mia collaborazione e prodotta dall'etichetta discografica Stay Record su Edizione I Nomadi. Questo ultimo lavoro anticipa l'uscita del mio primo album entro fine 2021. Il video del brano impara a sognare, e' stato girato presso il Multiset Studio di Milano, un’innovativa e particolare ambientazione. La regia del video è stata affidata a Raffaele Macrì, mentre le riprese sono state effettuate da Francesco Roveda. Ha partecipato nella realizzazione una grande perfomer artista del fuoco: Cristina Ira, la quale ha rappresentato al meglio l'energia del fuoco che puo' creare e distruggere con la sua forza al pari delle emozioni che danno energia manifestandole al meglio. Tutte le emozioni non espresse si imprimono nel corpo come se fossero un fuoco che brucia, arde, incendia, crea e distrugge.