Nayt, il nuovo album è "Doom": info e data di uscita

Il rapper William Mezzanotte, alias Nayt , ha incuriosito i fan nelle scorse ore, pubblicando sui social network la cover ufficiale del nuovo album , insieme al titolo, la data di uscita e al concept che guida il progetto. Si chiamerà “ Doom ” e vedrà ufficialmente la luce il prossimo venerdì 29 ottobre , quando sarà disponibile all’ascolto, con la sua intera tracklist, sulle maggiori piattaforme per la vendita di dischi fisica e online. Il disco è già in pre-order in 4 formati differenti : Mood & Doom – 2LP Bicolore: vinile 1 Bianco, vinile 2 Nero (con Leaflet autografato); Doom – CD (con Leaflet autografato); Mood & Doom – 2LP Bicolore (Vinile 1 Bianco, Vinile 2 Nero); CD Audio. Il disco di Nayt è realizzato per VNT1 Records, in licenza per Columbia Records Italy e Sony Music Italy.

Nayt racconta il concept del nuovo disco “Doom”

Come raccontato dallo stesso cantante e ripreso anche dalla cover ufficiale del progetto condivisa sui social, il nuovo album di William Mezzanotte, in arte Nayt, ripercorrerà quel viaggio introspettivo che ricorda un po’ le atmosfere dantesche, laddove le anime sono raccolte nel disordine, alla ricerca di se stesse. “DOOM è il seguito del viaggio introspettivo intrapreso con MOOD. La scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali”, ha commentato il cantante classe 1994. “Si parte dal concetto di “condanna” di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con nuova consapevolezza, apertura. E’ l’eterna lotta tra amore e paura”. Il nuovo disco di Nayt, “Doom”, “nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti”.

“Mortale” è il singolo che anticipa l’album

Nel frattempo il rapper di Isernia, Nayt, ha anticipato il mood dell’intero disco in uscita il prossimo 29 ottobre, con la pubblicazione del primo singolo estratto “Mortale” (on air dall’8 ottobre 2021). Prodotta da 3D e già disponibile in streaming e digitale, la canzone è un viaggio profondo negli abissi dell’animo umano. L’occasione per un artista ancora così giovane di farsi conoscere, mettendosi a nudo e affrontando temi legati alla contemporaneità. Le rime di “Mortale” rispecchiano tutto il flow cui ci ha abituati Nayt in questi anni, trascinando l’ascoltatore nel mondo cupo di chi ha sofferto, ma al tempo stesso sollevandolo e dando la dimostrazione che di fronte alle difficoltà si è sempre pronti ad andare oltre.