Chi è il rapper Nayt, il fidanzato di Matilda De Angelis

Un rapper che sta scalando le classifiche e di cui proprio oggi esce il nuovo singolo Tutto il resto è noi, prodotto da 3D per la Columbia Records Italy/Sony Music Italy.



Il singolo fa parte di Mood, l’album in cui il rapper Nayt si è svelato totalmente, mettendosi a nudo in un viaggio attraverso gli stati d'animo di un ragazzo della sua generazione che affronta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Un vero e proprio viaggio di iniziazione, insomma.



“Un brano da viaggio, con un mood chill ma aperto. Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere”, ha dichiarato Nayt.