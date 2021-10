Patti Smith in concerto a Roma: info e scaletta

Il concerto di Patti Smith a Roma, i dettagli

approfondimento

I migliori concerti e i Festival di ottobre 2021. FOTO

Lo show avrà luogo oggi, domenica 10 ottobre: l’apertura delle porte è prevista per le ore 20:00, mentre l’inizio del concerto per le 21:00. La location è la Nuvola all’Eur, in Viale Asia 40. Il prezzo dei biglietti varia dai 30 euro, più prevendita, della galleria, agli 80 della poltronissima.

Non è stata resa nota la scaletta delle canzoni che la cantante eseguirà per la data romana, ma è molto probabile che sia la stessa del suo concerto tenuto ad Alba l’11 luglio 2021. Questa è stata, in quell’occasione, la scaletta:

Wing Grateful My Blakean Year Redondo Beach Ghost Dance One Too Many Mornings A Hard Rain’s A-Gonna Fall Dancing Barefoot I’m Free / Walk on the Wild Side Beneath the Southern Cross Peaceable Kingdom Pissing in a River Because the Night

BIS

People Have the Power

L’icona rock Patti Smith e il rapporto con l’Italia

Non ha certamente bisogno di grandi introduzioni una delle leggende viventi della musica internazionale. All’anagrafe Patricia Lee Smith, Patti è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, trasferendosi con la famiglia prima a Philadelphia, poi nel New Jersey.

Poco dopo aver compiuti 20 anni, la giovane Smith si trasferisce a New York, dove ha inizio la sua affermazione musicale. A 28 anni inizia il suo ingresso nel mondo della musica, che sfocia nel primo album, “Horses” del 1975 che diventa un piccolo caso mediatico. Da quel momento l’ascesa di Patti Smith come una delle voci di punta del rock è implacabile, con la realizzazione di album che hanno fatto la storia come “Radio Ethiopia”, “Easter” e “Wave”.

La cantante ha sempre avuto un rapporto particolare con l’Italia e i suoi fan. Proprio durante un tour italiano nel settembre 1979, Patti Smith annuncia a sorpresa il proprio ritiro dalle scene e sposa il chitarrista Fred “Sonic” Smith. Un’altra esperienza italiana molto celebre per la cantante risale al 2006, quando canta in Piazza Castello a Torino in un concerto gratuito durante le Olimpiadi invernali. Nel 2012, Patti Smith è anche salita sul palco dell’Ariston, come ospite del Festival di Sanremo per duettare con i Marlene Kuntz.

Ora, l’Italia e Patti Smith stanno per ritrovarsi per un altro appuntamento che promette di essere indimenticabile.