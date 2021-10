Ariete in concerto: tutte le date del tour 2022

Ariete e il tour nei club italiani

approfondimento

Ariete: la musica unisce e, con la mia, racconto più generazioni

Si è da poco conclusa la spettacolare tournée estiva che l’ha portata, solo 19enne, ad esibirsi in tutta Italia in oltre 20 date live, Ariete annuncia ora ai fan di Instagram, le prime sei date del suo “Club tour” in programma nella primavera del 2022. Si partirà il 13 marzo dall’Alcatraz di Milano, per poi raggiungere il 17 marzo il Gran Teatro Geox di Padova e proseguire il 18 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale a Torino. Il 21 marzo la cantautrice romana porterà le sue note pop e malinconiche al Tuscany Hall di Firenze per poi arrivare alla Casa della Musica di Napoli il 23 marzo e al grande concerto finale della Capitale, il 27 marzo all’Atlantico club.

Ecco il riepilogo delle date del “Club Tour 2022” di Ariete:

Domenica 13 marzo 2022 – Milano, Alcatraz;

Giovedì 17 marzo 2022 – Padova, Gran Teatro Geox;

Venerdì 18 marzo 2022 – Torino, Teatro Concordia di Venaria Reale;

Lunedì 21 marzo 2022 – Firenze, Tuscany Hall;

Mercoledì 23 marzo 2022 – Napoli, Casa della Musica;

Domenica 27 marzo 2022 – Roma, Atlantico.

La prevendita ufficiale dei biglietti inizierà alle ore 12:00 di venerdì 8 ottobre, direttamente sul sito web ufficiale dell’artista www.iosonoariete.it.