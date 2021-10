Hostile, tra il singolo Natante e le 10 canzoni di fine estate

Playlist Vittorio Saginario:



L’estate sta finendo (Righeira - Carmelo La Bionda)

Mi piaceva già da bambino e poi da adulto ho conosciuto a Milano Carmelo La Bionda e siamo diventati grandi amici. Sentirgliela suonare dal vivo davanti a un buon bicchiere di rosso nella versione chitarra e voce, così come era stata inizialmente scritta, è da anni un rituale di fine estate al quale non rinuncio mai!



Un’estate al mare (Giuni Russo)

“Fare un bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni…". E' stata pura ispirazione e ho il ricordo nitido di quanto mi sembrassero lontani e piccoli i bagnanti osservandoli immerso nella vastità del mare…in fondo la nostra “Natante” è nata lì insieme a quelle sensazioni. Franco Battiato e Giuni Russo insieme hanno dato vita al mio sogno di una estate al mare….liberatoria, creativa, vivace e mai banale!



Vento d’estate (Max Gazze’)

Le voci di due grandissimi artisti italiani contemporanei che si intrecciano magicamente in un canto all’amore che inizia e che finisce, del perdersi nel vento placido dell’estate senza la paura di non ritrovarsi più.



Last night (The Strokes)

Era l’estate del 2002 e ho letteralmente consumato il CD di esordio della band di Casablancas che è sicuramente tra i miei artisti preferiti degli ultimi vent’anni.

Mi ricorda quell’estate a sfrecciare sulla A1 con mio fratello in macchina in viaggio verso il Cilento col vento nei capelli e una sigaretta sempre in bocca…. Di nuovo insieme dopo anni e di nuovo insieme ad ascoltare rock and roll a tutto volume!

Un ritorno al passato e una rinascita.



West Coast (Lana Del Rey)

Adoro questo pezzo perché può suonare pop pur non essendolo per nulla….il ritmo incalzante della strofa si apre e si dilata in un ritornello che rallenta all’improvviso, che ti spiazza e si apre alle onde di un oceano che inonda i corpi degli amanti e alla ammaiante, inconfondibile voce di Lana.

Playlist Giancarlo Belgiorno:

Agosto (Perturbazione)

Insieme a Animalia è il pezzo che più amo dei Perturbazione per la sua capacità di raccontare con estrema delicatezza il lato più dolce e crepuscolare dell’animo umano. In Agosto (che tra l’altro ha un bellissimo video) l’estate è quella di chi è rimasto solo in città.

Un’estate Fa (M. Fugain - F. Califano) nella versione dei Delta V

Nella versione spy/jungle dei Delta V, bellissima cover del pezzo di M. Fugain - F. Califano, esprime con il consapevole distacco del viveur, la fine di un amore estivo, fugace come l’estate, che “… somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco… ”

Estate (B. Martino) nella versione di Joao Jilberto

Pezzone di quel gigante che è stato Bruno Martino, nella versione bossa nova di Joao Jilberto, varca i confini culturali nazionali e attraversa l’oceano per approdare nella patria della saudade, il Brasile… e dove se no!

On the Dunes (Donald Fagen)

Uno di quei pezzi che accarezza l’anima e che, ogni volta che ascolto, rievoca in me sempre la stessa immagine. Mi vedo lì di notte, ritto su altissime dune a contemplare il mare, con le navi che si intravedono in lontananza. Si sente distante la musica di gente che fa festa. Alle spalle, pulsano le mille luci della città che non si ferma e che non è poi così lontana. È un pezzo esistenziale, litorale e urbano… I'm pretty tough

But the wind is rough

On the dunes.

Summer’s almost gone (the Doors)

Mi riporta indietro alla mia adolescenza e alle lunghe estati salentine degli anni ‘80. L’adesivo the doors imperversava insieme a quelli di Snoopy, Pierrot con la lacrima ed al vagabondo di spalle con la chitarra. Non avevo mai ascoltato niente dei Doors e incuriosito, comprai due loro cassette alla Fiera del Levante di Bari: Waiting for the Sun e Strange Days. Me ne innamorai perdutamente, persi la mia innocenza e cominciai ad avvertire il profondi legame che esiste tra la California e il Salento…

Where will we be

When the summer's gone?