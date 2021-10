Alfa è il nuovo artista Up Next Italia

Apple Music annuncia oggi che ALFA è il nuovo artista a essere inserito nel programma di " Up Next Italia ", l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. "È per me un onore essere stato scelto da Apple Music per rappresentare l’Italia nel progetto Up Next, ho davanti a me un’occasione unica per far conoscere la mia musica ad un pubblico globale e allo stesso tempo confrontarmi con i big internazionali".

approfondimento

Alfa, promette che sempre "Ci Sarò" e annuncia sorprese

Cantautore genovese classe 2000, Andrea De Filippi, in arte ALFA, nonostante la sua giovane età ha già ottenuto un grande seguito sui suoi canali social. Il suo brano “Cin Cin”, già triplo platino, ha raggiunto la top 10 di tutte le classifiche italiane e di molte internazionali. Il video del brano conta ad oggi oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia. A luglio 2020 è uscito “SuL Più BeLLo”, title track contenuta nella colonna sonora dell’omonimo film teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi. Sia “SuL Più BeLLo” che “Cin Cin” sono state inserite tra i 100 TOP brani del 2020: Italia di Apple Music. A maggio di quest’anno ha pubblicato “NORD” (Artist First), il suo primo album, in cui sono presenti varie collaborazioni con grandi nomi, giovani artisti e amici di ALFA. Il 24 settembre è uscito “Ci Sarò”, primo tassello del nuovo progetto del cantautore, già nella classifica TOP 50: Italia di Apple Music.



Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l'artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. Nel 2021, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo quinto anno.



Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks e Tate McRae.



Aggiungi oggi stesso la Playlist Up Next di Apple Music alla tua rotazione.