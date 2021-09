Genova per lui è l'ombelico del mondo. E non se la prendano quelli che stanno in fondo alla campagna. Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi, torna col singolo Ci Sarò che non solo è dedicato alle persone che ci sono sempre state ma è anche il preludio di un nuovo percorso artistico. Dopo N O R D la bussola ha preso un'altra direzione che scopriremo nei prossimi mesi. E a proposito di chi c'è sempre stato, una di queste persone è Sophia Eterno, 15 anni, che ha partecipato al sui primo live importante al Fabrique di Milano e che mi ha affiancato in questo incontro con Alfa su Zoom.



Perché ha scelto questo momento per fare uscire Ci Sarò?

Per me vuole essere una ripartenza, a settembre dovevo annunciare i concerti ma anche stavolta pare di no, eppure ho le date pronte. Dunque volevo dare qualcosa ai fan, non avevo fatto nulla. Da luglio ho questo pezzo in testa.

E’ un brano che punta sempre a Nord oppure la bussola, visto che la tua idea è di fare un album per ogni punto cardinale, ha cambiato direzione? Nel caso dove punti?

Ho cambiato direzione ma navigo a vista verso un altro punto cardinale. Ora seguo la stella polare.

Con Ci Sarà hai finito di giocare con maiuscole o minuscole? Mi avevi detto che erano una sorta di Codice da Vinci per intuire future rotte…

E' finito quel periodo perché e finito il Nord. Le maiuscole e minuscole portavano a un link del gruppo Telegram per scoprire una canzone.

Bevo Tutta la Notte è convivialità, è voglia di normalità: ci stiamo tornando? Genova sembra Formentera?

Ultimamente non lo sembra e io sono stanco di questa situazione. Non lo sto vedendo se lo è.

Come si fa ad amare nel modo giusto la persona sbagliata? Poi che ti resta dentro?

Certe dinamiche si capiscono solo col tempo, lo lo ho capito quando è finita. Ho il brutto difetto di scoprire le cose sempre troppo dopo perché di natura sono un entusiasta.

Meglio la bussola o la stella polare per andare incontro alla vita? Oppure guardi l’oroscopo la sera?

Sono superstizioso, è la mia ragazza che me lo ha attaccato. Guardo i segni zodiacali, ti dico solo che il brano doveva uscire venerdì 17 ma lo ho fatto slittare perché il Leone dava male.

C’è oggi qualcuno cui giri attorno ed è come fare il giro del mondo? Hai una polaroid nel portafogli?

Ho una foto di una ragazza e una scattata con Noemi a Roma. Anche lei è super fan del giro del mondo. Io ora giro intorno al mio cane che si chiama Pesca, Ci Sarò l'ho scritta il giorno dopo che è entrata nella mia vita. Il nostro è un amore incondizionato.

Come nasce il nome Alfa?

Rappresenta l'inizio e il principio nell'alfabeto greco; avendo un carattere difficile mi butto nelle cose e penso sempre di essere all’inizio e ciò mi spinge a fare sempre meglio.

Genova per te?

Ho un rapporto di dipendenza, per anni non ho mai scritto una canzone fuori città. Nell’ultimo anno ho scoperto altre città. Ma a Genova ci sono posti bellissimi dove puoi stare da solo, ho scritto molte cose sulla passeggiata a mare. E' quasi titanico il paesaggio che offre.

Sul palco del Fabrique c'era tua padre. E' una persona importante per te.

Ultimamente ha avuto problemi di salute. Per fortuna si è risolto il problema e io sono tornato subito dopo a scrivere. Fa parte della mia musica. Nei karaoke lui cantava solo Luci a San Siro perché era l'unica canzone che conosceva. Mia mamma era contraria che facessi musica perché voleva che studiassi… con lui c'è un rapporto importante e la mia scrittura dipende da lui.

Una canzone che ami?

N O R D per per la maturità e perché ci ho lavorato con Dario Faini, Dardust: è nata in una giornata di sessione. Il suo modo di fare musica mi ha fatto capire tante cose.

Una canzone che ti ha meno convinto?

Direi Non Ricordo il Nome, la ho scritta quando è arrivata la notizia sulla cattiva salute mio padre e io provavo senso di colpa perché non ero con lui. Non ero presente, avevo il senso di colpa di non esserci. Ora amo cantarla, per fortuna è stata solo una brutta parentesi.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Credo che farò uscire un paio di cose prima di Natale, ma forse anche di più: ho tante sorprese da donare!