Gaia in concerto, le date dell'Alma Tour 2022

Aprirà lunedì 4 ottobre alle ore 14.00 la prevendita dei biglietti per l'“Alma Tour”, occasione per i fan e per tutti gli appassionati di ascoltare dal vivo il repertorio di Gaia. La cantante è pronta per le nuove date, che si terranno tutte in location al chiuso a partire da gennaio 2022.



Cinque date a gennaio 2022 approfondimento Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele Dezi Il nuovo anno comincia sul palco per Gaia, che con un post su Instagram ha chiamato a raccolta il popolo dei suoi fan. “Alma Tour” partirà ufficialmente il prossimo gennaio con cinque date tutte concentrate tra la fine del mese e l'inizio di febbraio. I biglietti per i concerti saranno disponibili in prevendita, online, a partire dal 4 ottobre. Dal 9 ottobre, invece, potranno essere acquistati fisicamente in tutti i punti vendita. Da Torino a Napoli, passando per Roma e Firenze, Gaia incontrerà il pubblico dopo la pausa seguita ai live estivi di “Finalmente in TOUR”, gli appuntamenti che le hanno permesso di abbracciare per la prima volta i fan dopo la pausa degli spettacoli in presenza di pubblico. Ecco l'elenco delle date in programma per il prossimo gennaio:

24 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour

26 gennaio Firenze, Viper Theatre

27 gennaio Pozzuoli, Duel Beat

30 gennaio Milano, Fabrique

3 febbraio Roma, Atlantico Live