Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv al Mini Big Love Days

Un’esperienza senza precedenti per toccare con mano le diverse anime MINI e dare sfogo alle proprie passioni, anche quelle ancora da scoprire. È quanto accadrà questo weekend ai MINI BIG LOVE DAYS, un evento unico, aperto a tutti e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, di scena questo weekend a Varano De’ Melegari (PR), presso l’omonimo autodromo.



I MINI BIG LOVE DAYS sono una vera e propria “call to action pop” per tutti coloro che sono pronti a vivere un’esperienza in cui le passioni sono al centro di tutto, condividendo insieme a MINI le cose belle della vita, senza barriere, senza pregiudizi. Sarà un weekend da vivere al 100% in cui le parole d’ordine saranno Mangia. MINI. Ama. A far da contorno al mondo automotive, rigorosamente rappresentato dalla parola MINI, ci saranno infatti le vibrazioni positive delle esperienze legate al lifestyle e all’intrattenimento (Ama), unite alla passione per il buon cibo (Mangia).



Al centro paddock sorgerà il BIG LOVE VILLAGE, cuore pulsante dei MINI BIG LOVE DAYS, vero e proprio crocevia dei diversi mondi espressi da MINI che non solo convivono ma si contaminano. Nel villaggio si intersecheranno 4 percorsi, ognuno legato a diverse brand experience (Urban, Style, Adrenaline, Journey) e ognuno con due food truck dedicati, installazioni con attività lifestyle tutte da scoprire e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso.



L’experience Urban è ideale per chi ha un’anima metropolitana. Oltre alla presenza di MINI Full Electric, ci si potrà concedere una pausa pranzo a base di pizze e focacce, visitare il Vinyl Store e un’area dedicata ai Videogiochi Arcade.



Il percorso Style, invece, è perfetto per chi fa del design il proprio pane quotidiano, come MINI Vision Urbanaut e MINI Strip, due fantastici concept che anticipano il futuro della mobilità. Qui ci sarà la Hall of Fame della storia di MINI, si potrà giocare a Padel e mangiare un poke o Dal Parmigiano, che delizierà i palati più classici con un tocco street! L’area Adrenaline è irrinunciabile per gli amanti della velocità. Sarà infatti possibile provare il rombo dei motori della MINI JCW. Qui tutto è fast, anche il cibo. E poi si potranno scegliere i propri poster in omaggio. Con l’experience Journey, infine, sarà possibile provare le prestazioni off-road di MINI Countryman ALL4, godersi un pic-nic speciale in chiave gourmet e acquistare piante e fiori presso il Botanical Shop. Non mancherà, inoltre, la condivisione di esperienze musicali e artistiche. Il feeling che unisce il brand automobilistico alla musica, infatti, si manifesterà nella serata di sabato, quando sul BIG LOVE stage diventerà protagonista Radio 105 con Fabiola e Dario Spada che presenteranno i live de Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv. Una line-up esclusiva che copre tre generi musicali, dall’hip hop al pop, fino all’indie, pronta a conquistare e far divertire un pubblico eterogeneo, che ama vivere momenti unici con la gioia e la spensieratezza tipiche di MINI. Il divertimento sarà garantito anche da un taboga con la sua lunghissima scivolata dai colori sgargianti e dalla possibilità di giocare alla MINI Tombola. Saranno poi presenti Biosphera, la casa della sostenibilità energeticamente autonoma per un’esperienza “futuristica”, e Poldo Rescue, l’associazione che in collaborazione con MINI si prende cura dei cani meno fortunati. Nel corso delle due giornate, ci sarà la possibilità di provare esperienze uniche su pista, a bordo di tutta la gamma MINI John Cooper Works, e off road, per provare le performance della trazione integrale ALL4. Gli ospiti, inoltre, potranno prenotare il proprio giro e guidare una delle auto della gamma MINI, dalle MINI 3 porte alle MINI 5 porte, dalla MINI Clubman alla MINI Countryman, alla MINI Cabrio fino alla MINI Elettrica, su percorsi studiati fuori dall’autodromo, nel cuore della Motorvalley.



«Un evento sicuramente da non perdere, quello che si terrà a Varano questo weekend.» dichiara Stefano Ronzoni, Direttore MINI Italia, che continua: «Avevamo veramente voglia di tornare a fare qualcosa tutti insieme. Così, dopo aver attraversato un periodo particolare, che ci ha portato, lo scorso anno a dover rimandare l’organizzazione, quest’anno siamo felici di annunciare che i MINI BIG LOVE DAYS ci saranno e saranno esattamente come li avevamo immaginati: coinvolgenti e appassionanti, per tutti! Che siano MINIacs, amanti del nostro Brand e delle nostre auto, o persone che abbiano semplicemente voglia di stare insieme, chiunque sarà il benvenuto a questa due giorni di divertimento e passione».