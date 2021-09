Il tributo a Franco Battiato al Teatro Greco Romano di Catania. VIDEO

approfondimento

Festival dei Teatri di Pietra 2021, il programma e tutte le info

Il Tributo al Maestro è andato in scena con l'accompagnamento dell'ensemble orchestrale diretta da Francesco Costa e le voci di Rota Botto e Daniela Spalletta. Presente in scena anche l'attrice Lucia Sardo (vista per esempio ne "I cento passi" di Marco Tullio Giordana). Una serata suggestiva, un viaggio nel suo universo poetico e musicale fatto di misticismo orientale, di amore per la Sicilia, di testi sacri e musica classica, ma anche di sperimentazione elettronica. Il Tributo a Battiato è stato l'evento conclusivo della terza edizione del Festival Lirico Teatri di Pietra, una manifestazione itinerante, che ha coinvolto gli spettatori in un cammino nei più splendidi teatri della Sicilia: Teatro antico di Taormina, Valle dei Templi di Agrigento, Teatro Greco di Tindari, parco archeologico, Teatro Greco di Siracusa, Parco archeologico e Villa Romana di Piazza Armerina, Teatro greco di Palazzolo Acreide, Cattedrale di Taormina, Castello di donna Fugata, Giardino Vincenzo Bellini di Catania, Anfiteatro di Centuripe, Castello di Motta Santa Anastasia.