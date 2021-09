Dani Faiv ci scalda con la sua Luna Nera

Luna Nera (Columbia/Sony Music – Danifaiv.lnk.to/LunaNera) è il nuovo singolo di Dani Faiv. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, mostra ancora una volta le grandi abilità di rapper di Dani, che sperimenta suoni e flow sempre diversi senza porsi mai limiti.



«Sono Dani quando il sole acceca / Sono Faiv con la Luna Nera»



Prodotto da Strage, Luna mera è un pezzo molto significativo per il rapper spezzino, che descrive le sue due diverse parti caratteriali: quella più solare in cui viene fuori il Dani di tutti i giorni, e quella influenzata dalla luna nera che lo ispira artisticamente, facendolo immergere totalmente nel flow e creare nuove tracce. Con almeno 4 flow diversi e un testo ricco di citazioni, analogie e aneddoti, è un singolo freschissimo che attinge da nuovi tappeti sonori: «Sono il Dani di sempre, perché sono sempre me stesso in tutte le mie sfumature. Vi farò scoprire tantissime cose nuove perché mi piace sperimentare continuamente e so che posso farlo. A “Luna Nera” abbiamo lavorato con Strage per riprendere delle sonorità swing con un bounce carico mantenendo il mio stile di sempre. Nonostante sia una traccia rap, il ritornello vi farà ballare».



Dani Faiv, rapper classe ’93, si fa notare da molti nel 2016 partecipando a Real Talk insieme a Jack The Smoker e oggi è uno dei rapper più attivi e apprezzati nella scena urban italiana. In questi anni ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: “GameBoy Color” (oro), “Yoshi” (quattro volte platino), “Walter Walzer” (oro), “Charles Manson - Buon Natale2” (platino), “no14” (oro).