Fred De Palma in concerto nel 2022: le date del tour

Un altro importante traguardo per Fred De Palma: dopo 21 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, anche Unico, il suo ultimo album raggiunge la certificazione Oro. Da 11 settimane fisso nella TOP 10 della classifica, Unico è un album di ispirazione latina, con un sound che non è mai stato fatto in Italia: è nato a Miami, poi è cresciuto in Colombia per arrivare nel nostro Paese. Il genere è il reggaeton. La direzione artistica di Takagi e Ketra. Al suo interno le hit Un altro ballo, certificato Platino, con la superstar brasiliana Anitta e Paloma, tre volte Platino con oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify, presenze costanze nella classifica di vendita.



Con questi numeri Fred De Palma annuncia le prime date del suo tour (organizzato da Vivo Concerti)

5 maggio 2022 @Milano Fabrique

7 maggio 2022 @Roma Sin Studio

8 maggio 2022@Napoli Casa della musica



Biglietti disponibili online (TicketOne e VivaTicket) a partire dalle 11 di martedì 21 settembre e presso i punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 26 settembre.