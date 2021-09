In concerto all'Arena di Verona, tempio della musica per eccellenza, domenica 19 settembre Diodato ha chiuso in bellezza gli appuntamenti che l'hanno visto protagonista dal vivo in tutta Italia quest'estate. Insieme al cantautore, tanti ospiti tra cui Manuel Agnelli, Gnu Quartet, Roy Paci, Ghemon, Manuel Agnelli, Nina Zilli, Paolo Buonvino e Roberto Baggio, che durante il concerto è salito sul palco per una partita a biliardino

Un concerto dell'anima, per regalare e ritrovare bellezza ma anche per festeggiare un compleanno speciale (i quarantanni del cantautore), insieme al pubblico e tanti amici musicisti: in un'Arena di Verona gremita, domenica 19 settembre Diodato ha portato la sua voce e la sua musica in uno spettacolo magico e intenso. Un incontro di note e d'anime, per guardare al futuro con positività. Ma anche un viaggio emozionale, scandito da più di due ore e trenta di musica dal vivo, con tanti ospiti e compagni di questo lungo percorso in note, e non solo.