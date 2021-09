Roma e Bologna sarebbero dovute essere le location speciali pronte ad accogliere le sonorità pop rock di uno dei gruppi più amati durante gli ultimi anni, i Cigarettes After Sex . Invece, il perdurare della pandemia e le stringenti normative in ambito sanitario, hanno visto Greg Gonzalez (leader, voce, chitarra elettrica ed acustica, basso), Randall Miller (basso) e Jacob Tomsky (batteria), costretti alla cancellazione delle date per il 2021 e ad un rimando del calendario italiano alla prossima estate. I Cigarettes After Sex sono attesi il 28 giugno 2022 a Rock in Roma, presso Ippodromo delle Campanelle, mentre il giorno seguente, il 29 giugno 2022, suoneranno dal palco del Sequoie Music Park, presso il Parco delle Caserme Rosse di Bologna. I biglietti già acquistati rimarranno validi anche per i nuovi appuntamenti.

Cigarettes After Sex in concerto in Italia

Sono inclusi nel gran numero di artisti che, dopo la cancellazione di alcune date del loro tour mondiale vista la situazione pandemica (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), hanno già annunciato il ricco calendario di recuperi. I Cigarettes After Sex, guidati dal loro leader Greg Gonzalez, torneranno in Italia a metà della prossima estate per due straordinarie date a Roma e Bologna. Ecco dove e quando si terranno i concerti dei Cigarettes After Sex nel Belpaese:

Martedì 28 giugno 2022 – Roma, Rock in Roma – Ippodromo delle Campanelle (ore 21:45)

Mercoledì 29 giugno 2022 – Bologna, Sequoie Music Park – Parco delle Caserme Rosse (ore 20:30)

I concerti dei Cigarettes After Sex a Roma e Bologna nel 2022, sono da intendersi come recupero delle date dell’8 luglio 2021 a Bologna e del 9 luglio 2021 a Roma. Il concerto in programma per il 10 luglio 2021 a Molfetta (Bari), presso la Banchina San Domenico, è stato ufficialmente cancellato e non sarà invece recuperato.



Cigarettes After Sex, un tour per presentare il nuovo album

I concerti che i Cigarettes After Sex terranno in Italia la prossima estate del 2022, saranno l’occasione giusta per presentare per la prima volta dal vivo, davanti a questa nutrita “fetta” di fan europei, l’album uscito nel 2019, poco prima dell’avvento della pandemia e, per ragioni storiche conosciute a tutti, mai suonato davanti ad un pubblico. “Cry”, questo il titolo del disco, è noto per essere stato registrato durante una serie di sessioni notturne in una villa sull’isola spagnola di Maiorca. “Il sound di questo album è legato a questo posto” aveva raccontato Gonzalez in occasione del rilascio ufficiale del progetto. “Fondamentalmente vedo questo album come un film. Girato in questo posto esotico ed incredibile, il video mette insieme tutti questi personaggi e queste scene diverse fra loro, ma alla fine tratta di amore, bellezza e sessualità. È un racconto molto personale di cosa significano queste cose per me”. Il 26 maggio 2020 è stata inoltre la data di uscita del singolo “You’re All I Want” che sicuramente troverà un suo posto di spicco nella scaletta ufficiale dei Cigarettes After Sex in Italia.