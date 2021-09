Tems è la nuova entrata nel progetto Up Next

Tems è una cantautrice e produttrice dinamica che sta portando una nuova energia alla scena musicale nigeriana. Nata a Isale Eko, Tems vanta una miscela di R&B e Soul unita a sfumature afro per creare il suo suono unico. L'anno scorso, Tems ha pubblicato il suo primo EP, For Broken Ears, che è stato il primo album R&B in 43 paesi, ricevendo consensi da artisti come Brent Faiyaz, Chris Brown, Drake e altri. Tems appare anche nell'ultimo album di Drake, Certified Lover Boy, così come nel singolo di punta di Wizkid, 'Essence', che ha mantenuto la posizione numero 1 della Top 200 Charts di Shazam. Definita la "canzone dell'estate" dalla critica e dai fan, la traccia è andata al primo posto alla Urban Radio e al primo posto della classifica R&B/Hip-Hop Airplay di Billboard, con una nuova versione recentemente pubblicata con Justin Bieber. Le canzoni di Tems sono state protagoniste di playlist di Apple Music come Afrobeats Hits, Africa Now, Top 100: Nigeria, è stata un'artista di Apple Music 'Africa Rising', ha curato playlist esclusive per Apple Music Africa Month e Holiday Sounds, e ha contribuito alla Exclusive Original Playlist di Apple Music: Juneteenth 2021: Freedom Songs.



"Sono davvero entusiasta di essere stata selezionata come artista di Apple Music Up Next", dice Tems. "Sono felice di poter condividere la mia storia e la storia del mio paese. Mando un ringraziamento enorme ad Apple Music per incoraggiare gli artisti e fornire la visibilità necessaria per avere un impatto sulle società su scala globale."



"Tems una volta mi ha detto che "essere se stessi in realtà richiede più coraggio di quanto la gente possa immaginare", ha detto Nadeska, conduttrice di Apple Music 1. "Nella sua carriera questo ha significato lasciar perdere le opinioni e le pressioni per non compromettere la sua musica, mentre sfida costantemente le aspettative. Il suo EP di debutto è stato crudo e coinvolgente, lasciando l’acquolina in bocca ai fan per la sua prossima uscita. E non importa come si evolve il suo songwriting, la sua voce unica e magnetica valorizza ogni suo progetto originale e collaborazione discografica.



Nel suo film Up Next che esce oggi, Tems condivide i dettagli del suo viaggio, il suo essere cresciuta con una madre single a Lagos, in Nigeria, il suo essere estremamente introversa e la sua paura di usare la voce perché troppo "strutturata". Parla anche di aver trovato un lavoro subito dopo l'università perché pensava di dover provvedere alla sua famiglia. Racconta ad Apple Music: "La decisione di lasciare il mio lavoro, quel salto che ho fatto, letteralmente tutto si stava mettendo insieme. Solo con 'Try Me' avevo un sacco di serate. Non potevo più uscire, non potevo più andare al supermercato, pensavo, 'ok qualcosa sta succedendo'. 'Try Me' è venuto fuori da quel conflitto, e volevo davvero che significasse qualcosa, specialmente per i nigeriani, le persone che vivono in questo paese, perché le cose sono difficili".



Ulteriori momenti della campagna Up Next includono una performance al Jimmy Kimmel Live! il 29 settembre e un'intervista con Nadeska di Apple Music 1, dove parla dei suoi momenti salienti dell'ultimo anno, del lavoro con Wizkid su "Essence", così come del suo remix con Justin Bieber, e della nuova musica in arrivo.



