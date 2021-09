Anna, dal Drippin in Milano al palco del Circolo Magnolia

La giovane rapper spezzina ha deciso di mostrare tutto il suo carattere e la sicurezza in sé stessa attraverso la musica. E infatti il suo live milanese è sold out

Tra i brani di successo di questa estate italiana, Drippin in Milano, l’ultimo inedito di Anna, ha ricevuto questa settimana la certificazione di singolo d’Oro.

La giovane rapper spezzina avrà la possibilità di cantare per la prima volta live il suo ultimo singolo (brano che ha scalato tutte le classifiche digitali arrivando al 1mo posto di Tik Tok, nella Top20 di Apple Music e nella Top25 di Spotify con un costante trend di crescita) domani sera in occasione del MI MANCHI, ANCORA , la due giorni musicale che si terrà domani e sabato al circolo Magnolia di Milano. Ad alternarsi sul palco, affacciato sull’Idroscalo, oltre ad Anna ci saranno: Iside, Epoque, Gaia, Chiello e Margherita Vicario. La serata è già SOLD OUT.



“Drippin In Milano” – il brano che ha segnato il ritorno discografico di ANNA - sancisce il definitivo cambio di passo che, insieme al freestyle “Squeeze #1” che lo aveva anticipato, presenta la nuova Anna. Del brano, prodotto da Young Miles, è disponibile anche un video ufficiale. Il video, per la regia di Andrea Folino e la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro, è stato girato in una villa sul lago di Como rispettando tutte le misure di sicurezza a tutela del contenimento del virus COVID- 19 e racconta perfettamente chi è Anna oggi: dal successo di “BANDO” (canzone che si sente in sottofondo all’inizio del party) la rapper spezzina è cresciuta, cambiata, maturata. Non parliamo solamente di un cambio di immagine (prorompente e determinata Anna lo è sempre stata, e lo sguardo dritto in camera di chi non ha paura ed è sicura di quello che vuole fare lo dimostra anche qui) ma di una consapevolezza artistica maturata in questi mesi di successo e pandemia. La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere e la sicurezza in sé stessa attraverso la musica. Prima il freestyle dove sfoggia la sua grande abilità di rapper con punch line taglienti ed affilate, poi con “Drippin in Milano”, un vero e proprio brano clubbin, fresco e accattivante con un ritornello che entra in testa dal primo ascolto.



Sia “DRIPPIN IN MILANO” che il freestyle “Squeeze #1” sono prodotte da Young Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3).



La produzione artistica del progetto è stata affidata a Slait, DJ e produttore di Me Next Agency (Lazza, Nitro, Young Miles), società che gestisce anche tutte le attività della crew di Machete e di 333 Mob. Slait è inoltre entrato nel progetto come manager insieme a Filippo Giorgi, che segue Anna dall’uscita di “BANDO”.



Classe 2003 con oltre 500 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le hanno regalato il doppio disco di Platino in Italia (con oltre 170 milioni di stream) nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman).

Dopo “BANDO”, Anna ha partecipato al remix di “Hasta la vista” di GHALI, al brano della DARK POLO GANG “Biberon” e al remix di “TWERK” con Mambolosco e Boro Boro. Anna ha chiuso il 2020 pubblicando due inediti: il featuring con GUÉ PEQUENO in “BLA BLA”, brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi 8 milioni tra stream e view (https://vir.lnk.to/blabla) e “FAST” (https://vir.lnk.to/FAST), il brano prodotto da Young Miles che segna un cambio di sound e di contenuti per ANNA, dimostrando la voglia di questa giovane artista di sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.