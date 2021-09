La Rappresentante di Lista in concerto a Bologna: scaletta e info

La Rappresentante di Lista in concerto a Bologna, la scaletta

approfondimento

I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO

Quello del 14 settembre è il primo dei due concerti previsti nel capoluogo bolognese. Il secondo appuntamento è per il 15 settembre, sempre all’Arena Puccini di Bologna. Sul palco LRDL porterà un mix di sonorità cantautorali ed elettroniche, che sono proprie di questa queer pop band italiana. Per i fan sarà sicuramente l’occasione per vivere un vero viaggio nella musica più raffinata, accompagnati da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, entrambi leader del collettivo. La scaletta vorrà essere un entusiasmante inno alla creatività e alla libertà e sarà ispirata all’ultimo album in studio della band, “My Mamma”, uscito il 5 marzo 2021 per Woodworm. Con le loro performance e come nei precedenti concerti estivi, Veronica e Dario racconteranno di gentilezza e di accoglienza, dimostrando una notevole capacità di versatilità e una costante ricerca di sound nuovi e alternativi. Oltre agli inediti dell’ultima fatica discografica, La Rappresentante di Lista porterà sul palco anche alcuni dei più grandi successi della sua entusiasmante carriera e il brano “Amare”, presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Questa è la possibile scaletta del concerto a Bologna del 14 settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo momento:

“Amare” “Alieno” “Religiosamente” “Oh Ma Oh Pa” “Fragile” “Sarà” “V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould)” “Paesaggi stranieri” “Resistere” “My Mamma” “Gloria” “Ti Amo (nanana)” “Alibi” “Guarda Come Sono Diventata” “Giovane Femmina” “Guardateci Tutti” “Questo Corpo” “Poveri Noi” “Panico” “Siamo Ospiti” “Un'isola” “The Bomba” “La Rappresentante di Lista” “Mina Vagante” “Wow”

Un ritorno al completo sul palco bolognese

Dopo aver calcato i palcoscenici più importanti d’Italia, LRDL si prepara ad esibirsi a Bologna con un duplice appuntamento e con tutta la band al completo. Il 14 settembre, prima data bolognese, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina saranno accompagnati da Roberto Calabrese (batteria), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori) e Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori). Quella che si preannuncia a Bologna è una performance fuori dagli schemi, che farà sicuramente emozionare il pubblico attraverso della musica dal vivo di altissimo valore, dopo quasi due anni di assenza di concerti a causa delle restrizioni seguite alla diffusione del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Le ultime due date del tour de LRDL

Il “My Mamma Tour” è iniziato lo scorso 24 giugno con il concerto all’Arezzo Music Fest 2021 ed ha portato La Rappresentante di Lista nelle maggiori città italiane. Bologna rappresenta la penultima tappa del collettivo, che concluderà la sua avventura estiva a Genova, presso l’Arena del Mare. Queste sono le ultime due date che seguiranno al concerto bolognese del 14 settembre: