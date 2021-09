Dopo il sold out del concerto del 2020, la Gaga Symphony Orchestra è tornata in scena domenica 12 settembre a Padova, nell’ambito della rassegna estiva Castello Festival 2021, con la prima assoluta di “GAGA GOES HONOLULU”, spettacolo che l’ha vista sul palco dell’Arena Live Geox nella formazione cameristica del settimino eccezionalmente affiancata dalle voci maschili dell’Honolulu Quartet

Uno spettacolo travolgente che si è svolto a Padova e che ha confermato alla direzione d’orchestra il M° Simone Tonin, il quale, con il suo inconfondibile movimento d’anca, ha incoraggiato il pubblico a ballare sulla sedia. Per un’ora e venti minuti circa di musica ininterrotta gli spettatori sono stati traghettati in un viaggio nella storia del pop dal 1960 ad oggi, in cui si sono ascoltati due nuovissimi medley, frutto del lavoro a quattro mani di Simone Tonin, cofondatore e direttore musicale della Gaga Symphony Orchestra, e Francesco Valandro, baritono e arrangiatore dell’Honolulu Quartet, che hanno proposto un mix irresistibile delle più belle e intramontabili hit dagli anni Sessanta ai primi Duemila, tutte da cantare. Una lunga carrellata di brani evergreen che ha invitato tutti i presenti a riconoscere i pezzi più celebri dei Bee Gees, passando dagli ABBA a Phil Collins, da Madonna a Ed Sheeran, dai Backstreet Boys ai Måneskin, e tanti altri.

Dai Beatles ai Queen, da Olivia Rodrigo a Orietta Berti, in una serata inedita le travolgenti pop vibes della Gaga Symphony Orchestra si sono intrecciate alle armonizzazioni corali dell’Honolulu Quartet, quartetto di voci a cappella in grado di spaziare dal più antico repertorio sacro fino al moderno swing, con influenze e contaminazioni dalle tradizioni popolari europee.

Gaga Symphony Orchestra

approfondimento

“Dancers in Concert”: al Teatro Dal Verme la Gaga Symphony Orchestra

La Gaga Symphony Orchestra, ensemble veneto di giovani professionisti del panorama musicale italiano tutti under 35, è nota per proporre durante i suoi spettacoli un originalissimo repertorio pop e dance capace di divertire spettatori di ogni età all’insegna dell’alta qualità artistica. Dai classici evergreen alle ultime hit trasmesse alla radio e sul web, il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto. Dal 2012 ad oggi “la Gaga” ha realizzato oltre un centinaio di spettacoli in Italia e all’estero, dalla Russia alla Germania, dall’Egitto alla Guinea Equatoriale, nelle venue più diverse da palazzetti, arene e teatri a club e discoteche, collezionando numerosi sold out e dimostrando versatilità ed ecletticità nella propria proposta artistica. Un esempio è lo straordinario concerto-evento tenuto nel maggio 2019 al Teatro Dal Verme di Milano dall’inconfondibile sapore symphonic-pop: “DANCERS IN CONCERT”, arricchito dalle performance di altissimo livello dei Primi ballerini Martina Arduino e Claudio Coviello e dei Solisti Vittoria Valerio e Marco Agostino provenienti da uno dei più prestigiosi corpi di ballo al mondo, il Teatro alla Scala di Milano, eccezionalmente coreografati dall’artista internazionale Marco Pelle.

Le collaborazioni artistiche dell'Orchestra

Oltre alla partecipazione alle note trasmissioni televisive Italia’s Got Talent e X-Factor (Home Visit con Mara Maionchi), l’Orchestra vanta importanti collaborazioni con numerosi artisti della scena pop italiana, sia per registrazioni in studio che per esibizioni live, tra cui Gio Evan, Tommaso Paradiso, Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Patrizia Laquidara e Patty Pravo.

In particolare, da giugno a settembre 2019, la GSO ha accompagnato con la formazione da 40 elementi Francesco De Gregori nel suo tour estivo “DE GREGORI & ORCHESTRA - GREATEST HITS LIVE”, esibendosi nelle location più prestigiose d’Italia, tra cui le Terme di Caracalla, il Teatro antico di Taormina e l’Arena di Verona, con straordinario successo di critica e pubblico. Ad aprile 2020, in pieno lockdown a causa della pandemia da Covid-19, la GSO sostiene il Dipartimento della Protezione Civile con la campagna #MusicaVirale promossa dal video Nel blu dipinto di blue (Da Ba Dee), registrato dai 30 elementi dell’orchestra, ciascuno dalla propria abitazione.

Il Settimino della Gaga Symphony Orchestra è composto da:

Eleonora De Poi, primo violino

Sofia Di Mambro, secondo violino

Davide Cattazzo, viola

Davide Pilastro, violoncello

Matteo Zabadneh, Contrabbasso

Sofia Andreoli, pianoforte e tastiera

Andrea Bacci, batteria e percussioni