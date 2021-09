Michele Bravi in concerto a Biella: scaletta e info

Il “ Live piano e voce ” di Michele Bravi si avvia alla conclusione. La sera di sabato 11 settembre, è previsto il penultimo concerto al Teatro Sociale Villani di Biella , in occasione del Microsolchi Festival. Il tour, iniziato lo scorso 23 luglio a Villanova di Ostuni, in provincia di Brindisi, si concluderà a Catania, presso Villa Bellini, il prossimo 14 settembre. I biglietti per l’ultima data sono ancora disponibili su TicketOne.

Michele Bravi in concerto a Biella, la scaletta

Michele Bravi farà tappa a Biella l’11 settembre per un nuovo appuntamento del “Live piano e voce”, tournée con cui l’artista perugino ha portato la sua musica in giro per l’Italia nel corso di questa estate. Il cantautore, vincitore della VII edizione di X-Factor sarà l’ospite di punta del Microsolchi Festival, la manifestazione dedicata alla musica e ai vinili, organizzata da PianoBi e che avrà luogo dal 9 al 12 settembre al Chiostro di San Sebastiano. La scaletta del concerto, che inizierà alle 21:00, includerà i brani dell’ultimo album in studio “La geografia del buio”, nuovi successi, come “Falene”, uscito a giugno, e brani dei dischi precedenti. Questa potrebbe essere la possibile setlist, salvo cambiamenti dell’ultimo momento:

Quando un desiderio cade (Cover Federica Abbate) Tanto per cominciare Ho imparato a sognare (Cover Negrita) Pure imagination (Cover Anthony Newley e Leslie Bricusse) Cambia Nessuno vuole essere Robin (Cover Cesare Cremonini) La vita e la felicità The edge of glory (Cover Lady Gaga) Chiavi di casa Diamanti Space oddity (Cover David Bowie) La vita breve dei coriandoli (Inedito) Ricordami (dal film Coco) Il Diario degli errori Falene

Le date de “La Geografia del Buio Tour”

I fan che non sono riusciti ad assistere ai concerti dell’estate 2021, avranno la possibilità di ascoltare Michele Bravi in uno dei nuovi appuntamenti previsti per i prossimi mesi. La nuova avventura live del giovane cantante si chiama “La geografia del buio tour”, prodotta da Vivo Concerti, e partirà il 9 novembre dalla città di Parma. La tournée si concluderà a Modugno l’11 dicembre. Il concerto a Roma, previsto per 4 dicembre, ha già fatto registrare il sold out, tanto che è stata aggiunto un nuovo appuntamento nella Capitale. Queste sono tutte le date finora annunciate:

9 novembre 2021 Parma, Campus Industry Music

14 novembre 2021 Milano, Fabrique

18 novembre 2021 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

21 novembre 2021 Padova, Hall

24 novembre 2021 Firenze, Viper Theatre

27 novembre 2021 Bologna, Locomotiv Club

4 dicembre 2021 Roma, Teatro Centrale - SOLD OUT

5 dicembre 2021 Roma, Teatro Centrale

7 dicembre 2021 Pozzuoli (NA), Duel Beat

11 dicembre 2021 Modugno (BA), Demodè

Il nuovo tour prende il nome dall’ultimo disco “La geografia del buio” pubblicato lo scorso 21 gennaio, che a una settimana dall’uscita si è posizionato al primo posto degli album e dei vinili più venduti della classifica Fimi/Gfk. Michele Bravi porterà sui palchi d’Italia i brani della sua ultima fatica discografica, come “La vita breve dei coriandoli” o “Mantieni il bacio”, e i singoli più famosi come il singolo certificato disco di platino “Il diario degli errori”.