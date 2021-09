Motta in concerto a Roma: scaletta e info

Il “Semplice Tour” di Motta arriva a Roma. L’ultima tappa della fortunata tournée del cantautore è in programma il 10 settembre alla Cavea Auditorium Parco della Musica

Si conclude il “Semplice Tour” di Motta con l’ultimo spettacolo in programma a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica, il 10 settembre.

Volge così al termine una tournée dei record che ha portato l’artista a calcare i maggiori palchi del paese, collezionando un sold out dietro l’altro.

Un ritorno sul palco nel migliore di modi per Motta che ha potuto celebrare l’uscita del suo disco, “Semplice” riabbracciando i suoi fan in giro per il paese.