Eurovision 2022 in Italia, il tweet con la pizza scatena le polemiche

È polemica sul tweet pubblicato, l’8 settembre, dall’account ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Nel post si vede una gif di una pizza, con la scritta “Eurovision Song Contest ??? 2022” e un cuore tricolore. Il tweet voleva stuzzicare la curiosità, visto che la prossima edizione del festival si terrà in Italia. Sono in lizza Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino - dopo l'esclusione di Roma - e a breve si scoprirà quale sarà la città al centro dell’evento. Ma molti utenti non hanno apprezzato l'associazione automantica tra pizza e Italia, bollandola come una sorta di stereotipo.