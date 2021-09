Freedom ci racconta la sua Complicità: il video

Stiamo per salutare l’estate e con un buon riscontro da parte di radio e giornali del brano estivo, E TORNEREMO A SORRIDERE, è con immenso piacere che vi presento il mio nuovo singolo: COMPLICITÀ. Prodotto dalla STAY RECORD , di VINN CAMPOREALE, sotto edizioni I NOMADI. Il titolo racconta già tanto di questo brano con un sapore romantico, una canzone che parla di un amore puro, che ha lottato tanto per poter vivere questa COMPLICITÀ.



Questo è un brano autobiografico, parla di me e della mia ragazza, anche lei artista, che con le note del suo violino, un suono dolce e celestiale, ti catapulta nella storia, come nelle favole, creando un connubio perfetto che rende tutto magico. La novità oltre al violino , è che vi è uno special in spagnolo molto importante, che mette in luce le origini della mia mia ragazza, che oltre a essere italiana e anche di origini Cilene. Cos’è la complicità , è essere complici, vuol dire capirsi al volo, anche con un solo sguardo, far si che gli occhi sono le nostre parole , sentirsi protetti, capiti, ma sopratutto al sicuro , solo trasmettendo quello che si sente attraverso lo sguardo, condividere gioie e dolori per vivere il nostro sogno.



Il videoclip è stato girato in una location in stile underground, appositamente per raffigurare la lotta che c’è dietro ad un grande amore, perché l’amore puro nasconde tanti momenti bui, che vengono affrontati insieme , perché ci sarà sempre qualcuno che non lo vede bene, altri che dicono che non funzionerà mai, ma oltre a queste parole buttate al vento, ci sono tante insidie nascoste che mettono a dura prova il rapporto, che solo restando uniti si sconfiggeranno.



Questo brano è stata un’ulteriore crescita per me, nuove sfide che ho affrontato per migliorarmi, perché questo brano non parla solo nel mio amore, ma è una canzone che manda un messaggio, quello di lottare per un grande amore, sostenersi è crederci pienamente, anche quando le cose non vanno come devono. Ormai viviamo in un mondo che ci si ama e ci si odia in un secondo, senza soffermarsi o almeno pensare alle parole che vengono pronunciate. Questa canzone vuole fare riflettere su questo. Sul pesare ad ogni parola e pensarla a pieno, senza lanciarla nel vuoto, perché le parole hanno peso e possono fare male se vengono prese con superficialità, quindi davvero se amate una persona dimostratelo con i fatti e non con le parole.



Ma le novità non sono finite perché sono entusiasta di annunciarvi che questo singolo anticiperà l’uscita nel mio primo ALBUM. Un tassello importantissimo, che decora questo anno magnifico di musica, l’uscita è prevista a novembre-dicembre (COVID permettendo). sarà una raccolta dei brani di quest’anno più altri brani inediti. Un anno di lavoro duro fatto di gioia, pianti e paure, ma un album che racchiude al meglio, di come è cambiata la mia vita grazie alla musica.