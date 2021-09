Niccolò Fabi in concerto a Milano: scaletta e info

Questa sera, lunedì 6 settembre, Niccolò Fabi farà tappa a Milano , precisamente nella location di Carroponte a Sesto San Giovanni, in occasione del tour estivo che lo ha portato in lungo e largo per l’Italia, calcando i palcoscenici più prestigiosi ed esclusivi. L’appuntamento milanese rappresenta una nuova data del calendario precedentemente annunciato, che va a recuperare il concerto del 9 settembre 2020, rimandato a causa del Covid-19, ed a sostituire il live previsto per il prossimo 9 settembre al Magnolia.

Il ritorno live dopo l’annullamento del tour estivo 2020

Dopo aver dovuto rinviare i suoi eventi all’estate del 2021, Niccolò Fabi è tornato a esibirsi nelle principali città italiane. A partire da giugno 2021 il cantautore romano ha portato in giro per l’Italia la sua musica, sempre accompagnato dai suoi fedeli compagni di viaggio: Filippo Cornaglia, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Pier Cortese e Daniele “mf coffee” Rossi. Il tour “Estate 2021” ha rappresentato una vera boccata d’aria per il musicista, il suo team e tutto il pubblico, dopo un periodo di incertezze e di restrizioni, che si sono ripercosse negativamente su tutto il mondo dello spettacolo. “Mai come quest’anno è stato difficile organizzare un calendario di concerti – ha scritto il cantautore romano su facebook il 5 maggio scorso –. Agenzie e promoter si stanno destreggiando in un settore in grande crisi tra attese di decreti, protocolli sanitari, riduzioni di capienze, coprifuochi e molto altro. Intanto però ci siamo e ripartiamo da qui. Mi rendo conto dei disagi e mi affido alla elasticità e alla comprensione. Vi assicuro che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per risolvere i problemi e per fornire in tempi rapidi tutte le info che mancano. Il dato fondamentale è che questa estate si suonerà. Ancora poche settimane fa molti non ci credevano. Il resto lo risolveremo. Appoggiamoci intanto a questa bella prospettiva. Ci vediamo presto”.

Niccolò Fabi in concerto a Milano, la scaletta

Niccolò Fabi si prepara a salire sul palco del Carroponte di Milano per presentare al pubblico i brani del suo ultimo album “Tradizione e tradimento”, uscito nell’ottobre del 2019. Questa ultima fatica discografica non è mai stata suonata dal vivo a causa dell’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha bloccato i concerti a livello globale. Nella setlist dell’evento milanese saranno presenti sicuramente i nuovi pezzi del cantautore romano, ma anche brani storici e alcune cover degli artisti che compongono la band. La scaletta dovrebbe essere questa, salvo cambiamenti dell’ultimo momento:

Evaporare Una somma di piccole cose Filosofia agricola È non è Elementare Il primo della lista La promessa Amori con le ali Una buona idea / Diventi inventi Te lo ricordi (Pier Cortese cover) Condor (Roberto Angelini cover) Fantastico (Bianco cover) Io sono l'altro Ecco Vince chi molla Una mano sugli occhi Costruire Scotta Facciamo finta Il negozio di antiquariato Lasciarsi un giorno a Roma

L’appuntamento è alle ore 21:00, ma è preferibile arrivare prima per non ritardare l’inizio dello spettacolo. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone al costo di 40 euro.